I Ching - The Book of Changes 1.0 для iPhone, iPad, iPod I Ching - The Book of Changes - если вы верите в гороскопы и не выходите из дому пока не дослушаете "что день грядущий вам готовит", то эта программа для вас.

Simple daily horoscope 1.2 для iPhone, iPad Simple daily horoscope - простой и интересный гороскоп на каждый день 2016 года для мобильных iOS-устройств