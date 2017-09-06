Оцените программу!

5.00 из 5, всего оценок - 1 Рейтинг программы - 5.00 из 5

1

2

3

4

5 Simple daily horoscope - простой и интересный гороскоп на каждый день 2016 года для мобильных iOS-устройств. Основные возможности Simple daily horoscope: Простой интерфейс.

Виджет для каждого знака.

Удобная навигация.

Гороскоп на сегодня.

Гороскоп на завтра.

Гороскоп на неделю.

Полная характеристика знаков зодиака.

Минимум трафика.

Гадание на любовь по звездам.

Гороскопы для всех знаков зодиака.

Гороскоп онлайн.

Гороскоп бесплатно. Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.

В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app