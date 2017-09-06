Simple daily horoscope для iOS

Simple daily horoscope 1.4 для iPhone, iPad

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Описание Simple daily horoscope 1.4 для iPhone, iPadОписание   Скачать Simple daily horoscope 1.4 для iPhone, iPadСКАЧАТЬ (12.2 Мб) Скриншоты Simple daily horoscope 1.4 для iPhone, iPadСкриншоты (3)   Статистика Simple daily horoscope 1.4 для iPhone, iPadСтатистика   Отзывы о Simple daily horoscope 1.4 для iPhone, iPadОтзывы (1)  
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Simple daily horoscope - простой и интересный гороскоп на каждый день 2016 года для мобильных iOS-устройств.

Основные возможности Simple daily horoscope:

  • Простой интерфейс.
  • Виджет для каждого знака.
  • Удобная навигация.
  • Гороскоп на сегодня.
  • Гороскоп на завтра.
  • Гороскоп на неделю.
  • Полная характеристика знаков зодиака.
  • Минимум трафика.
  • Гадание на любовь по звездам.
  • Гороскопы для всех знаков зодиака.
  • Гороскоп онлайн.
  • Гороскоп бесплатно.

Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.
В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app

Скриншоты Simple daily horoscope:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаiOS iOS 8.x, iOS 9.x
Интерфейс Английский, Русский, Испанскийвсе языки
Закачек (сегодня/всего)0 / 26
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыНумерология, гороскопы
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Отзывы о программе Simple daily horoscope

Наталья про Simple daily horoscope 1.1 для iPhone, iPad [28-07-2016]

Спасибо огромное за приложение! Очень удобное в использовании и много интересной информации.
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