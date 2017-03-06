Microsoft Pix - прогрессивное приложение от компании Microsoft для работы с камерой на мобильных iOS-устройствах, которое благодаря использованию алгоритмов искусственного интеллекта регулирует настройки камеры таким образом, чтобы получить максимально качественные снимки. Microsoft Pix автоматически улучшает качество снимков, выбирает самые лучшие фотографии из серии, а остальные удаляет, что в свою очередь не позволяет засорять память мобильного устройства.

Присутствуют автоматические настройки для улучшения фокусировки, экспозиции и цветопередачи при обнаружении лица в кадре, что позволяет получить очень хорошие портретные снимки. Также приложение может автоматически создавать живые изображения, объединяя кадры из серии снимков. Готовыми изображениями можно легко поделиться с друзьями и близкими.