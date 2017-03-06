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Microsoft Pix для iOS

Microsoft Pix 1.0.28 для iPhone, iPad

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Описание Microsoft Pix 1.0.28 для iPhone, iPadОписание   Скачать Microsoft Pix 1.0.28 для iPhone, iPadСКАЧАТЬ (165 Мб) Скриншоты Microsoft Pix 1.0.28 для iPhone, iPadСкриншоты (5)   Статистика Microsoft Pix 1.0.28 для iPhone, iPadСтатистика   Отзывы о Microsoft Pix 1.0.28 для iPhone, iPadОтзывы (0)  
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3.00 из 5, всего оценок - 1
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Microsoft Pix - прогрессивное приложение от компании Microsoft для работы с камерой на мобильных iOS-устройствах, которое благодаря использованию алгоритмов искусственного интеллекта регулирует настройки камеры таким образом, чтобы получить максимально качественные снимки. Microsoft Pix автоматически улучшает качество снимков, выбирает самые лучшие фотографии из серии, а остальные удаляет, что в свою очередь не позволяет засорять память мобильного устройства.

Присутствуют автоматические настройки для улучшения фокусировки, экспозиции и цветопередачи при обнаружении лица в кадре, что позволяет получить очень хорошие портретные снимки. Также приложение может автоматически создавать живые изображения, объединяя кадры из серии снимков. Готовыми изображениями можно легко поделиться с друзьями и близкими.

Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.
В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app

Скриншоты Microsoft Pix:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаiOS iOS 9.x
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)1 / 37
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыФото

Отзывы о программе Microsoft Pix

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