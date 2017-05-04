Hay Day 1.33.133 для Android
Hay Day – неожиданное наследство преподнесло вам небольшое фермерское хозяйство. Для начала посейте семена, ухаживайте за ними и продавайте в своем магазинчике
Drag Racing 1.7.17 для Android
Drag Racing — участвуйте в гонках по прямой на дистанцию 1/2 или 1/4 мили. Покупайте различные автомобили, модернизируйте их и побеждайте реальных и виртуальных
Дракономания 4.0.0 для Android
Дракономания — красочный симулятор королевства драконов. Стройте здания, развивайте своих драконов, выводите новые породы питомцев и сметите всех на пути к победе.
Городок - Township 4.7.1 для Android
Городок – Township – стройте город, развивайте сельское хозяйство и удовлетворяйте спрос жителей города. Открывайте рестораны, зоопарки, кинотеатры, налаживайте
Интерны 1.6.1 для Android
Интерны – онлайн игра в которой вам придётся управлять больницей. В вашем распоряжении окажется несколько палат, лаборатория, склад, магазин и операционная. Начать
SimCity BuildIt 1.16.79.56852 для Android
SimCity BuildIt – популярнейший градостроительный симулятор. Начните игру с прокладки дороги и вдохните жизнь в маленький городок, который под вашим присмотром,