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Bike Unchained для Android

Bike Unchained 1.17 для Android

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Описание Bike Unchained 1.17 для AndroidОписание   Скачать Bike Unchained 1.17 для AndroidСКАЧАТЬ (23,25 Мб) Скриншоты Bike Unchained 1.17 для AndroidСкриншоты (7)   Статистика Bike Unchained 1.17 для AndroidСтатистика   Отзывы о Bike Unchained 1.17 для AndroidОтзывы (0)  
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Bike Unchained – примите участие в гонках на велосипедах по известным трассам из соревнований по фрирайду Red Bull Rampage. Соберите свою команду гонщиков и завоевывайте призовые места в различных соревнованиях. С получением опыта, гонщики становятся все более умелыми, а замена деталей велосипеда значительно улучшит его возможности. В игре представлены такие дисциплины: эндуро, даунхилл и слоупстайл.

Bike Unchained предложит посетить четыре уникальных места Уистлер, Альпы, Япония и Юта. Там вы прокатитесь по более, чем 69 трассам и будете преодолевайте препятствия с помощью разнообразных трюков. Во время спусков приседайте, а чтобы ускориться, выполняйте цунами-флипы, тэйлвипы и другие трюки в прыжках.

В игре присутствуют возможность играть как по сети, так и в ее отсутствие. Играйте в сюжетную компанию, участвуйте в соревнованиях Praedor или попробуйте свои силы в ограниченных по времени соревнованиях.

Что нового в Bike Unchained 1.17 для Android?
  • Прямая трансляция событий с сезонными таблицами лидеров.
  • Играть в специальные события, чтобы обогнать друзей и весь мир в таблице лидеров специального события.
  • Вот и пришло время RED BULL RAMPAGE! Пока что это наше крупнейшее обновление! Приготовься к самой эпической гонке в мире на своем особенном горном велосипеде. Проникнись духом Южной Юты — тебя ждут новые трассы, полные трамплинов и крутых поворотов.
  • 9 новейших трасс со множеством опаснейших спусков.
Скриншоты Bike Unchained:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)1 / 151
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыСимуляторы - Спорт
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Отзывы о программе Bike Unchained

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