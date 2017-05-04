Bike Unchained – примите участие в гонках на велосипедах по известным трассам из соревнований по фрирайду Red Bull Rampage. Соберите свою команду гонщиков и завоевывайте призовые места в различных соревнованиях. С получением опыта, гонщики становятся все более умелыми, а замена деталей велосипеда значительно улучшит его возможности. В игре представлены такие дисциплины: эндуро, даунхилл и слоупстайл.

Bike Unchained предложит посетить четыре уникальных места Уистлер, Альпы, Япония и Юта. Там вы прокатитесь по более, чем 69 трассам и будете преодолевайте препятствия с помощью разнообразных трюков. Во время спусков приседайте, а чтобы ускориться, выполняйте цунами-флипы, тэйлвипы и другие трюки в прыжках.

В игре присутствуют возможность играть как по сети, так и в ее отсутствие. Играйте в сюжетную компанию, участвуйте в соревнованиях Praedor или попробуйте свои силы в ограниченных по времени соревнованиях.