Vinci - бесплатный аналог популярного приложения Prisma, созданный при поддержке соцсети ВКонтакте, и представляющий собой инструмент для автоматического улучшения изображений, которое достигается благодаря применению к фотографиям различных художественных стилей.

При обработке снимков используются нейронные сети и искусственный интеллект. Пользователю доступно около 20 фильтров для мгновенной обработки изображений, имитирующих стили известных художников, например, Кандинского и Малевича, а один из эффектов так вобще называется Prisma.

Пользоваться приложением очень просто - достаточно сделать фото при помощи встроенной камеры или выбрать любое изображение из памяти смартфона, и применить к нему один из предоставленных стилей. Также стоит отметить практически молниеносную скорость работы по сравнению с Prisma. Результатом можно поделиться с друзьями в Instagram, VK, Facebook и других сервисах.

Ключевые особенности Vinci: