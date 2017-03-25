VSCO Cam 21.1 для iPhone, iPad
VSCO Cam - мощный фоторедактор с отличным интерфейсом и множеством инструментов для цифровой обработки изображений
Фотоколлаж + Фоторедактор InstaFrame (LiPix) 1.9.98 для iPhone, iPad
Фотоколлаж + Фоторедактор InstaFrame (LiPix) - отличный графический инструмент для всех любителей поэкспериментировать со своими фотографиями, создавая интересные коллажи с забавными наклейками прямо на своем iOS-устройстве
MSQRD 1.3.5 для iPhone, iPad
MSQRD - забавное приложение, которое поможет вам изменить свою внешность до неузнаваемости, что позабавит друзей и поднимет настроение
Polarr 3.7.1 для iPhone, iPad
Polarr - мощный профессиональный графический редактор с достаточно богатым набором инструментов для качественной и всесторонней обработки изображений, картинок и фотографий
Brushstroke 3.1 для iPhone, iPad
Brushstroke - отличное графическое приложение для iOS-устройств, с помощью которого Вы превратите обычные фотографии в высокохудожественные рисованные картины
Pixelmator 2.3 для iPhone, iPad
Pixelmator – один из лучших фоторедакторов для iOS-девайсов, который обладает всеми необходимыми функциями и инструментами для создания, изменения и улучшения ваших изображений и набросков