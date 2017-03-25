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Vinci для iOS

Vinci 2.0.6 для iPhone, iPad

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Описание Vinci 2.0.6 для iPhone, iPadОписание   Скачать Vinci 2.0.6 для iPhone, iPadСКАЧАТЬ (27.5 Мб) Скриншоты Vinci 2.0.6 для iPhone, iPadСкриншоты (4)   Статистика Vinci 2.0.6 для iPhone, iPadСтатистика   Отзывы о Vinci 2.0.6 для iPhone, iPadОтзывы (0)  
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3.00 из 5, всего оценок - 1
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Vinci - бесплатный аналог популярного приложения Prisma, созданный при поддержке соцсети ВКонтакте, и представляющий собой инструмент для автоматического улучшения изображений, которое достигается благодаря применению к фотографиям различных художественных стилей.

При обработке снимков используются нейронные сети и искусственный интеллект. Пользователю доступно около 20 фильтров для мгновенной обработки изображений, имитирующих стили известных художников, например, Кандинского и Малевича, а один из эффектов так вобще называется Prisma.

Пользоваться приложением очень просто - достаточно сделать фото при помощи встроенной камеры или выбрать любое изображение из памяти смартфона, и применить к нему один из предоставленных стилей. Также стоит отметить практически молниеносную скорость работы по сравнению с Prisma. Результатом можно поделиться с друзьями в Instagram, VK, Facebook и других сервисах.

Ключевые особенности Vinci:

  • Ретушируйте фотографии;
  • Применяйте арт-фильтры и сравнивайте разные художественные стили;
  • Развлекайтесь и добавляйте уникальные фотоэффекты;
  • Делитесь результатами с друзьями.

Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.
В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app

Скриншоты Vinci:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаiOS iOS 8.x, iOS 9.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 185
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыРедакторы - Фото
 Программа Vinci отмечена редакцией SoftPortal.com

Отзывы о программе Vinci

Admin

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