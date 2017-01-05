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5 Головоломка: Шарики за ролики — игра по мотивам мультфильма Головоломка (Inside Out), в которой игроку необходимо помочь девочке Райли навести порядок со своими эмоциями и воспоминаниями. Для этого необходимо выстраивать цветные шарики в определенные фигуры, ведь эти цветные шары не что иное, как эмоции Райли: Печаль, Гнев, Радость, Страх и Брезгливость. При этом каждая эмоция обладает своими уникальными возможностями, которые можно использовать для прохождения уровней. Например, Печаль окрашивает все в голубой цвет и вызывает дождь, Гнев сжигает все вокруг огнем, Брезгливость поможет отогнать ненужные воспоминания, а Страх - получить яркие впечатления. Игра озвучена голосами героев мультфильма. Ключевые особенности Головоломка: Шарики за ролики: Составляйте комбинации и лопайте шарики-воспоминания.

Разблокируйте персонажей и играйте на 500+ уровнях.

Используйте бонусы! Устраивайте солнечные вспышки вместе с Радостью, вызывайте дождь с Печалью, прожигайте огненные дорожки вместе с Гневом, отгоняйте ненужные воспоминания с Брезгливостью, устраивайте суматоху вместе со Страхом!

Обходите препятствия — например, Ступоры, и ускоряйтесь с помощью Мозговых атак!

Подключитесь к Facebook, чтобы дарить и получать подарки, а также сравнивать свои достижения с результатами друзей!

Перенеситесь в мир анимационного фильма "Головоломка"! Вам помогут потрясающая 3D-анимация и голоса актеров, которые работали над фильмом! Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.

В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app Головоломка: Шарики за ролики для Windows Phone

Головоломка: Шарики за ролики для Android