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Головоломка: Шарики за ролики для iOS

Головоломка: Шарики за ролики 1.15.1 для iPhone, iPad

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Описание Головоломка: Шарики за ролики 1.15.1 для iPhone, iPadОписание   Скачать Головоломка: Шарики за ролики 1.15.1 для iPhone, iPadСКАЧАТЬ (156 Мб) Скриншоты Головоломка: Шарики за ролики 1.15.1 для iPhone, iPadСкриншоты (5)   Статистика Головоломка: Шарики за ролики 1.15.1 для iPhone, iPadСтатистика   Отзывы о Головоломка: Шарики за ролики 1.15.1 для iPhone, iPadОтзывы (0)  
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Головоломка: Шарики за ролики — игра по мотивам мультфильма Головоломка (Inside Out), в которой игроку необходимо помочь девочке Райли навести порядок со своими эмоциями и воспоминаниями. Для этого необходимо выстраивать цветные шарики в определенные фигуры, ведь эти цветные шары не что иное, как эмоции Райли: Печаль, Гнев, Радость, Страх и Брезгливость.

При этом каждая эмоция обладает своими уникальными возможностями, которые можно использовать для прохождения уровней. Например, Печаль окрашивает все в голубой цвет и вызывает дождь, Гнев сжигает все вокруг огнем, Брезгливость поможет отогнать ненужные воспоминания, а Страх - получить яркие впечатления. Игра озвучена голосами героев мультфильма.

Ключевые особенности Головоломка: Шарики за ролики:

  • Составляйте комбинации и лопайте шарики-воспоминания.
  • Разблокируйте персонажей и играйте на 500+ уровнях.
  • Используйте бонусы! Устраивайте солнечные вспышки вместе с Радостью, вызывайте дождь с Печалью, прожигайте огненные дорожки вместе с Гневом, отгоняйте ненужные воспоминания с Брезгливостью, устраивайте суматоху вместе со Страхом!
  • Обходите препятствия — например, Ступоры, и ускоряйтесь с помощью Мозговых атак!
  • Подключитесь к Facebook, чтобы дарить и получать подарки, а также сравнивать свои достижения с результатами друзей!
  • Перенеситесь в мир анимационного фильма "Головоломка"! Вам помогут потрясающая 3D-анимация и голоса актеров, которые работали над фильмом!

Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.
В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app

Скриншоты Головоломка: Шарики за ролики:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаiOS iOS 7.x, iOS 8.x, iOS 9.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 45
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыГоловоломки

Отзывы о программе Головоломка: Шарики за ролики

Admin

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