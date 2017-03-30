2048 2.0.4 для iPhone, iPad
2048 - любопытная логическая игра, где пользователю нужно достичь общего числа 2048, перемещая клетки с цифрами в матрице 4х4
Fruit Nibblers 1.20.0 для iPhone, iPad
Fruit Nibblers - увлекательная игра в жанре «три в ряд» от разработчиков бестселлера Angry Birds. Здесь также присутствует противостояние, в котором сошлись забавные зверьки и злобные рептилии
TwoDots 3.8.0 для iPhone, iPad
TwoDots - веселая головоломка, где за определенное число ходов необходимо выбить все разноцветные шарики, соединяя их прямыми линиями
Angry Birds Fight 2.5.6 для iPhone, iPad
Angry Birds Fight - продолжение веселых приключений со злыми птичками, где Вам для достижения цели предстоит сначала решить головоломку по известному принципу "три в ряд"
Cut the Rope 2 1.7.1 для iPhone, iPad
Cut the Rope 2 - продолжение отличной головоломки с главным героем Ам Нямом, поедающего конфеты в неограниченных количествах. В этот раз добавлены новые задания, новые герои, с которыми предстоит взаимодействовать Ам Няму, новые необычные локации и пр
16/9 1.0 для iPhone, iPad
16/9 - увлекательная математическая головоломка в стиле популярной числовой игры 2048