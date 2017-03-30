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5 Крокодильчик Свомпи 2 - помогите крокодильчику Свомпи принять душ, подведя к его ванной комнате воду. В игре множество уровней, на которых вас ждет большое количество подарков и сюрпризов. Хорошим бонусом на каждом уровне будут резиновые уточки, любимые игрушки Свомпи. Кроме Свомпи вы познакомитесь с его подругой Элли и извечным противником Крэнки. Специальный режим испытаний позволит проходить старые уровни с новыми условиями. Например, нужно не собирать уточек, не использовать рычаги и переключатели или успеть пройти уровень за строго отведенное время. Основные возможности Крокодильчик Свомпи 2: Более 100 уровней и испытаний в обновленном подземном мире, где вас ждут Свомпи, Элли, Крэнки и Загадочная уточка.

Новый режим испытаний позволит пройти уровни заново, совершенно иным способом.

Копайте изо всех сил, чтобы собрать как можно больше утят в уровнях «Утиной гонки».

Наличие разнообразных бонусов - Вакууму, Наполнитель и Сорбент. Получить их можно за небольшую плату.

Подключайтесь через Facebook и соревнуйтесь со своими друзьями.

Оригинальная механика, разработанная специально для каждого персонажа.

Получайте достижения и собирайте специальных уточек.

Наличие подсказок. Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.

В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app Крокодильчик Свомпи 2 для Windows Phone

Крокодильчик Свомпи 2 для Android