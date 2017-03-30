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Крокодильчик Свомпи 2 для iOS

Крокодильчик Свомпи 2 1.5.1 для iPhone, iPad

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Описание Крокодильчик Свомпи 2 1.5.1 для iPhone, iPadОписание   Скачать Крокодильчик Свомпи 2 1.5.1 для iPhone, iPadСКАЧАТЬ (182 Мб) Скриншоты Крокодильчик Свомпи 2 1.5.1 для iPhone, iPadСкриншоты (5)   Статистика Крокодильчик Свомпи 2 1.5.1 для iPhone, iPadСтатистика   Отзывы о Крокодильчик Свомпи 2 1.5.1 для iPhone, iPadОтзывы (0)  
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Крокодильчик Свомпи 2 - помогите крокодильчику Свомпи принять душ, подведя к его ванной комнате воду. В игре множество уровней, на которых вас ждет большое количество подарков и сюрпризов. Хорошим бонусом на каждом уровне будут резиновые уточки, любимые игрушки Свомпи.

Кроме Свомпи вы познакомитесь с его подругой Элли и извечным противником Крэнки. Специальный режим испытаний позволит проходить старые уровни с новыми условиями. Например, нужно не собирать уточек, не использовать рычаги и переключатели или успеть пройти уровень за строго отведенное время.

Основные возможности Крокодильчик Свомпи 2:

  • Более 100 уровней и испытаний в обновленном подземном мире, где вас ждут Свомпи, Элли, Крэнки и Загадочная уточка.
  • Новый режим испытаний позволит пройти уровни заново, совершенно иным способом.
  • Копайте изо всех сил, чтобы собрать как можно больше утят в уровнях «Утиной гонки».
  • Наличие разнообразных бонусов - Вакууму, Наполнитель и Сорбент. Получить их можно за небольшую плату.
  • Подключайтесь через Facebook и соревнуйтесь со своими друзьями.
  • Оригинальная механика, разработанная специально для каждого персонажа.
  • Получайте достижения и собирайте специальных уточек.
  • Наличие подсказок.

Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.
В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app

Скриншоты Крокодильчик Свомпи 2:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаiOS iOS 7.x, iOS 8.x, iOS 9.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 25
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыГоловоломки - Логические

Отзывы о программе Крокодильчик Свомпи 2

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