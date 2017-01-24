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Малефисента. Звездопад для iOS

Малефисента. Звездопад 4.0 для iPhone, iPad

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Описание Малефисента. Звездопад 4.0 для iPhone, iPadОписание   Скачать Малефисента. Звездопад 4.0 для iPhone, iPadСКАЧАТЬ (235 Мб) Скриншоты Малефисента. Звездопад 4.0 для iPhone, iPadСкриншоты (5)   Статистика Малефисента. Звездопад 4.0 для iPhone, iPadСтатистика   Отзывы о Малефисента. Звездопад 4.0 для iPhone, iPadОтзывы (0)  
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Малефисента. Звездопад — эта игра для Windows Phone, сделанная по мотивам фильма "Малефисента", понравится всем любителям жанра три-в-ряд. Собирайте по три магических кристалла чтобы уничтожить их и получить призовые баллы. Если же у вас выйдет сразу убрать больше трех кристаллов, то вы получите дополнительный волшебный бонус. В игре несколько десятков уровней.

Ключевые особенности Малефисента. Звездопад:

  • Темные превращения – касанием пальца меняйте местами кристаллы на поле, составляя их по 3 или больше, создавая сочетания и выполняя необычные задания!
  • Начните путешествие, играя за юную Малефисенту, и переживайте вместе превращение молодой героини в злодейку. Вас ждет встреча с вороном Диавалем, а также множество таинственных сюрпризов!
  • Сила Малефисенты – зеленая магия Малефисенты поможет вам разбивать камни того же цвета, а ворон придет на помощь, если нужно будет перемешать элементы на поле. Колючие побеги могут расчистить целый ряд или столбик камней! Открывайте различные бонусы, продвигаясь вместе с полной яростью Малефисентой по дороге мести!

Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.
В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app

Скриншоты Малефисента. Звездопад:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаiOS iOS 7.x, iOS 8.x, iOS 9.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 47
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыГоловоломки

Отзывы о программе Малефисента. Звездопад

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