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5 Малефисента. Звездопад — эта игра для Windows Phone, сделанная по мотивам фильма "Малефисента", понравится всем любителям жанра три-в-ряд. Собирайте по три магических кристалла чтобы уничтожить их и получить призовые баллы. Если же у вас выйдет сразу убрать больше трех кристаллов, то вы получите дополнительный волшебный бонус. В игре несколько десятков уровней. Ключевые особенности Малефисента. Звездопад: Темные превращения – касанием пальца меняйте местами кристаллы на поле, составляя их по 3 или больше, создавая сочетания и выполняя необычные задания!

Начните путешествие, играя за юную Малефисенту, и переживайте вместе превращение молодой героини в злодейку. Вас ждет встреча с вороном Диавалем, а также множество таинственных сюрпризов!

Сила Малефисенты – зеленая магия Малефисенты поможет вам разбивать камни того же цвета, а ворон придет на помощь, если нужно будет перемешать элементы на поле. Колючие побеги могут расчистить целый ряд или столбик камней! Открывайте различные бонусы, продвигаясь вместе с полной яростью Малефисентой по дороге мести! Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.

В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app Малефисента. Звездопад для Windows Phone