Pimp Your Sound - большая коллекция рингтонов, позволяет создавать рингтоны и звуковые темы от Поп и Рок-музыки до Дабстепа и Звуков животных. Выбирайте мелодии и звуки для всех типов уведомлений.
Превращайте любимые песни в рингтоны и редактируйте их в Конструкторе Рингтонов. Вы можете записать любой звук, обработать его и создать свой собственный уникальный рингтон.
В приложении вы найдете:
- Рингтоны
- Звуки сообщений
- Звуки голосовой почты
- Звуки электронной почты
- Сигналы календаря
- Сигналы напоминаний
- Звуки Twitter
- Встроенный музыкальный проигрыватель позволит прослушать мелодию перед сохранением
Внимание! Чтобы применить новые рингтоны, вам понадобится iTunes. Это техническое требование для всех приложений с рингтонами.
Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.
В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app