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Pimp Your Sound для iOS

Pimp Your Sound 2.8 для iPhone

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Описание Pimp Your Sound 2.8 для iPhoneОписание   Скачать Pimp Your Sound 2.8 для iPhoneСКАЧАТЬ (77 Мб) Скриншоты Pimp Your Sound 2.8 для iPhoneСкриншоты (5)   Статистика Pimp Your Sound 2.8 для iPhoneСтатистика   Отзывы о Pimp Your Sound 2.8 для iPhoneОтзывы (0)  
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Pimp Your Sound - большая коллекция рингтонов, позволяет создавать рингтоны и звуковые темы от Поп и Рок-музыки до Дабстепа и Звуков животных. Выбирайте мелодии и звуки для всех типов уведомлений.

Превращайте любимые песни в рингтоны и редактируйте их в Конструкторе Рингтонов. Вы можете записать любой звук, обработать его и создать свой собственный уникальный рингтон.

В приложении вы найдете:

  • Рингтоны
  • Звуки сообщений
  • Звуки голосовой почты
  • Звуки электронной почты
  • Сигналы календаря
  • Сигналы напоминаний
  • Звуки Twitter
  • Встроенный музыкальный проигрыватель позволит прослушать мелодию перед сохранением

Внимание! Чтобы применить новые рингтоны, вам понадобится iTunes. Это техническое требование для всех приложений с рингтонами.

Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.
В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app

Скриншоты Pimp Your Sound:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаiOS iOS 7.x, iOS 8.x, iOS 9.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)1 / 65
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыРедакторы
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Pimp Your Sound - большая коллекция рингтонов, позволяет создавать рингтоны и звуковые темы от Поп и Рок-музыки до Дабстепа и Звуков животных. Выбирайте мелодии и

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Отзывы о программе Pimp Your Sound

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