Pimp Your Sound - большая коллекция рингтонов, позволяет создавать рингтоны и звуковые темы от Поп и Рок-музыки до Дабстепа и Звуков животных. Выбирайте мелодии и звуки для всех типов уведомлений.

Превращайте любимые песни в рингтоны и редактируйте их в Конструкторе Рингтонов. Вы можете записать любой звук, обработать его и создать свой собственный уникальный рингтон.

В приложении вы найдете:

Рингтоны

Звуки сообщений

Звуки голосовой почты

Звуки электронной почты

Сигналы календаря

Сигналы напоминаний

Звуки Twitter

Встроенный музыкальный проигрыватель позволит прослушать мелодию перед сохранением

Внимание! Чтобы применить новые рингтоны, вам понадобится iTunes. Это техническое требование для всех приложений с рингтонами.