Скачать Яндекс.Браузер
Pimp Your Screen для iOS

Pimp Your Screen 4.2 для iPhone

в корзинув избранноенаписать отзывподписаться н обновления
Описание Pimp Your Screen 4.2 для iPhoneОписание   Скачать Pimp Your Screen 4.2 для iPhoneСКАЧАТЬ (81.4 Мб) Скриншоты Pimp Your Screen 4.2 для iPhoneСкриншоты (5)   Статистика Pimp Your Screen 4.2 для iPhoneСтатистика   Отзывы о Pimp Your Screen 4.2 для iPhoneОтзывы (0)  
Оцените программу!
0.00 из 5, всего оценок - 0
  • Рейтинг программы - 0.00 из 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Pimp Your Screen (Экран на Прокачку) - приложение для преобразования вида вашего iPhone, iPod Touch и iPad, припредлагает эксклюзивную коллекцию фоновых рисунков, тем и других украшательств.

Особенности:

  • Поддержка Apple Watch
  • Обои, сгруппированные по категориям для удобного поиска: Абстрактное, Мультяшное, Праздники, Фантастика, Животные, Спорт, Природа, Минимализм, Города и 3D
  • Темы: подберите идеальную пару для Экрана Блокировки и Экрана "Домой"
  • Создавайте собственные дизайны с Конструкторами Экрана Блокировки и Экрана "Домой":
    • Персонализируйте обои, добавляя на них текст
    • Подбирайте рамки и календари для Экрана Блокировки, а также экспериментируйте с дизайном строки разблокировки и области даты и времени
    • Выбирайте Скины для иконок и Полки для приложений и создавайте уникальные Домашние Экраны
    • Используйте свои фото в качестве фона для новых дизайнов
  • Функция предварительного просмотра, позволяющая быстро получить представление о том, как будет выглядеть картинка на экране, не сохраняя ее
  • Регулируемый объем кеша для контента
  • Все дизайны потрясающе смотрятся как в режиме "Стандартно", так и в режиме "Увеличено"
  • Поделитесь своими обоями с друзьями через Facebook, Twitter, Tumblr или отправьте их по электронной почте
  • Книжная и Альбомная ориентация для iPad

Внесите цвета в вашу жизнь, меняйте оформление вашего девайса каждый день!

Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.
В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app

Скриншоты Pimp Your Screen:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаiOS iOS 7.x, iOS 8.x, iOS 9.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 51
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыСоздание заставок

Отзывы о программе Pimp Your Screen

Admin

Отзывов о программе Pimp Your Screen 4.2 для iPhone пока нет, можете добавить...

Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв
скачать Adguard
     
 
Корзина закачек (0)
Избранные
 
Категории
Windows
Macintosh
Android
iOS
Windows Phone
Symbian
Windows Mobile
 
Наш выбор

Temple Run 2

AccuWeather.com

TeamViewer

World of Tanks Blitz

ICQ Mobile

Skype

Ivideon

Color Splash for iPad

iPay

Opera Mini

123D Sculpt

Jelly Defense

Enigmo 2

Sprinkle: Water splashing fire fighting fun!

My Clinic

Vault Breaker

Virtual Zippo Lighter

myLite Flashlight

Cordy

Fliq Notes

 
 