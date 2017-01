Pimp Your Screen 4.2 для iPhone Описание СКАЧАТЬ ( 81.4 Мб) Скриншоты (5) Статистика Отзывы (0) Оцените программу!

5 Pimp Your Screen (Экран на Прокачку) - приложение для преобразования вида вашего iPhone, iPod Touch и iPad, припредлагает эксклюзивную коллекцию фоновых рисунков, тем и других украшательств. Особенности: Поддержка Apple Watch

Обои, сгруппированные по категориям для удобного поиска: Абстрактное, Мультяшное, Праздники, Фантастика, Животные, Спорт, Природа, Минимализм, Города и 3D

Темы: подберите идеальную пару для Экрана Блокировки и Экрана "Домой"

Создавайте собственные дизайны с Конструкторами Экрана Блокировки и Экрана "Домой": Персонализируйте обои, добавляя на них текст Подбирайте рамки и календари для Экрана Блокировки, а также экспериментируйте с дизайном строки разблокировки и области даты и времени Выбирайте Скины для иконок и Полки для приложений и создавайте уникальные Домашние Экраны Используйте свои фото в качестве фона для новых дизайнов

Функция предварительного просмотра, позволяющая быстро получить представление о том, как будет выглядеть картинка на экране, не сохраняя ее

Регулируемый объем кеша для контента

Все дизайны потрясающе смотрятся как в режиме "Стандартно", так и в режиме "Увеличено"

Поделитесь своими обоями с друзьями через Facebook, Twitter, Tumblr или отправьте их по электронной почте

Книжная и Альбомная ориентация для iPad Внесите цвета в вашу жизнь, меняйте оформление вашего девайса каждый день! Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.

Статус программы Бесплатная Операционка iOS iOS 7.x, iOS 8.x, iOS 9.x Интерфейс Английский, Русский Разработчик Apalon Последнее обновление 12.01.2017 Категории программы Создание заставок