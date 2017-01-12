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Pimp Your Screen (Экран на Прокачку) - приложение для преобразования вида вашего iPhone, iPod Touch и iPad, припредлагает эксклюзивную коллекцию фоновых рисунков, тем и других украшательств.
Особенности:
- Поддержка Apple Watch
- Обои, сгруппированные по категориям для удобного поиска: Абстрактное, Мультяшное, Праздники, Фантастика, Животные, Спорт, Природа, Минимализм, Города и 3D
- Темы: подберите идеальную пару для Экрана Блокировки и Экрана "Домой"
- Создавайте собственные дизайны с Конструкторами Экрана Блокировки и Экрана "Домой":
- Персонализируйте обои, добавляя на них текст
- Подбирайте рамки и календари для Экрана Блокировки, а также экспериментируйте с дизайном строки разблокировки и области даты и времени
- Выбирайте Скины для иконок и Полки для приложений и создавайте уникальные Домашние Экраны
- Используйте свои фото в качестве фона для новых дизайнов
- Функция предварительного просмотра, позволяющая быстро получить представление о том, как будет выглядеть картинка на экране, не сохраняя ее
- Регулируемый объем кеша для контента
- Все дизайны потрясающе смотрятся как в режиме "Стандартно", так и в режиме "Увеличено"
- Поделитесь своими обоями с друзьями через Facebook, Twitter, Tumblr или отправьте их по электронной почте
- Книжная и Альбомная ориентация для iPad
Внесите цвета в вашу жизнь, меняйте оформление вашего девайса каждый день!
Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.
В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app