5.00 из 5, всего оценок - 1

5 The Olympics - официальное Олимпийское приложение для iOS-устройств, выпущенное под эгидой Международного Олимпийского Комитета, с помощью которого можно оперативно получать наиболее актуальную информацию о Летней Олимпиаде 2016 в Рио-де-Жанейро, а также узнать много интересных фактов о предстоящей Зимней Олимпиаде 2018 в Пхенчхане, и вспомнить самые яркие моменты и запоминающиеся выступления прошлых Олимпиад. Основные возможности The Olympics: Просмотр лучших моментов прошлых Олимпиад (Сочи-2014, Лондон-2012, Ванкувер-2010, Пекин-2008 и пр.).

Просмотр олимпийских результатов и отчетов для всех видов спорта, спортсменов и игр.

Последние новости и графики для Рио-2016 и Пхенчхана-2018.

Просмотр лучших фотографий и видео за всю олимпийскую историю.

Поиск всех олимпийских призеров и медалистов.

Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.

В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app The Olympics для Android