The Olympics - официальное Олимпийское приложение для iOS-устройств, выпущенное под эгидой Международного Олимпийского Комитета, с помощью которого можно оперативно получать наиболее актуальную информацию о Летней Олимпиаде 2016 в Рио-де-Жанейро, а также узнать много интересных фактов о предстоящей Зимней Олимпиаде 2018 в Пхенчхане, и вспомнить самые яркие моменты и запоминающиеся выступления прошлых Олимпиад.
Основные возможности The Olympics:
Просмотр лучших моментов прошлых Олимпиад (Сочи-2014, Лондон-2012, Ванкувер-2010, Пекин-2008 и пр.).
Просмотр олимпийских результатов и отчетов для всех видов спорта, спортсменов и игр.
Последние новости и графики для Рио-2016 и Пхенчхана-2018.
Просмотр лучших фотографий и видео за всю олимпийскую историю.
Поиск всех олимпийских призеров и медалистов.
Отслеживание любимых Олимпийских игр и спортсменов.
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