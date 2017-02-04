The Olympics для iOS

The Olympics 2.1.3 для iPhone, iPad

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Описание The Olympics 2.1.3 для iPhone, iPadОписание   Скачать The Olympics 2.1.3 для iPhone, iPadСКАЧАТЬ (11.5 Мб) Скриншоты The Olympics 2.1.3 для iPhone, iPadСкриншоты (2)   Статистика The Olympics 2.1.3 для iPhone, iPadСтатистика   Отзывы о The Olympics 2.1.3 для iPhone, iPadОтзывы (0)  
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The Olympics - официальное Олимпийское приложение для iOS-устройств, выпущенное под эгидой Международного Олимпийского Комитета, с помощью которого можно оперативно получать наиболее актуальную информацию о Летней Олимпиаде 2016 в Рио-де-Жанейро, а также узнать много интересных фактов о предстоящей Зимней Олимпиаде 2018 в Пхенчхане, и вспомнить самые яркие моменты и запоминающиеся выступления прошлых Олимпиад.

Основные возможности The Olympics:

  • Просмотр лучших моментов прошлых Олимпиад (Сочи-2014, Лондон-2012, Ванкувер-2010, Пекин-2008 и пр.).
  • Просмотр олимпийских результатов и отчетов для всех видов спорта, спортсменов и игр.
  • Последние новости и графики для Рио-2016 и Пхенчхана-2018.
  • Просмотр лучших фотографий и видео за всю олимпийскую историю.
  • Поиск всех олимпийских призеров и медалистов.
  • Отслеживание любимых Олимпийских игр и спортсменов.

Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.
В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app

Скриншоты The Olympics:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаiOS iOS 7.x, iOS 8.x, iOS 9.x
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)0 / 8
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыНьюс ридеры, новости - Спорт

Отзывы о программе The Olympics

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