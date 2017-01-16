Simplenote - простое в использовании приложение, благодаря которому можно быстро и легко сохранять в облаке свои текстовые заметки, планы и идеи. Сохраненные записи автоматически синхронизируются и могут быть доступны со всех подключенных устройств.

Присутствует возможность совместной работы над заметками, и хранение на серверах более ранних версий заметок, что позволяет в любой момент вернуться к предыдущему состоянию заметки. Кроме этого имеется мгновенный поиск и сортировка заметок.

Основные возможности Simplenote: