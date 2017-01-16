Скачать Яндекс.Браузер
Simplenote для iOS

Simplenote 4.4.2 для iPhone, iPad

в корзинув избранноенаписать отзывподписаться н обновления
Описание Simplenote 4.4.2 для iPhone, iPadОписание   Скачать Simplenote 4.4.2 для iPhone, iPadСКАЧАТЬ (22.3 Мб) Скриншоты Simplenote 4.4.2 для iPhone, iPadСкриншоты (2)   Статистика Simplenote 4.4.2 для iPhone, iPadСтатистика   Отзывы о Simplenote 4.4.2 для iPhone, iPadОтзывы (0)  
Оцените программу!
5.00 из 5, всего оценок - 1
  • Рейтинг программы - 5.00 из 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Simplenote - простое в использовании приложение, благодаря которому можно быстро и легко сохранять в облаке свои текстовые заметки, планы и идеи. Сохраненные записи автоматически синхронизируются и могут быть доступны со всех подключенных устройств.

Присутствует возможность совместной работы над заметками, и хранение на серверах более ранних версий заметок, что позволяет в любой момент вернуться к предыдущему состоянию заметки. Кроме этого имеется мгновенный поиск и сортировка заметок.

Основные возможности Simplenote:

  • Простой способ сохранить свои заметки, планы, идеи и пр.
  • Синхронизация записей на всех подключенных устройствах.
  • Возможность совместной работы над заметками.
  • Доступ к более ранним версиям заметок.
  • Мгновенный поиск и сортировка заметок.
  • Настройка размера шрифта и выбор темы оформления.
  • Защита учетной записи PIN-кодом.

Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.
В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app

Скриншоты Simplenote:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаiOS iOS 9.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 19
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыСинхронизация - Заметки от руки

Отзывы о программе Simplenote

Admin

Отзывов о программе Simplenote 4.4.2 для iPhone, iPad пока нет, можете добавить...

Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв
скачать Adguard
     
 
Корзина закачек (0)
Избранные
 
Категории
Windows
Macintosh
Android
iOS
Windows Phone
Symbian
Windows Mobile
 
Наш выбор

Uber

Temple Run 2

AccuWeather.com

TeamViewer

World of Tanks Blitz

ICQ Mobile

Skype

Ivideon

Color Splash for iPad

iPay

Opera Mini

123D Sculpt

Jelly Defense

Enigmo 2

Sprinkle: Water splashing fire fighting fun!

My Clinic

Vault Breaker

Virtual Zippo Lighter

myLite Flashlight

Cordy

 
 