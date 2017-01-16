Simplenote - простое в использовании приложение, благодаря которому можно быстро и легко сохранять в облаке свои текстовые заметки, планы и идеи. Сохраненные записи автоматически синхронизируются и могут быть доступны со всех подключенных устройств.
Присутствует возможность совместной работы над заметками, и хранение на серверах более ранних версий заметок, что позволяет в любой момент вернуться к предыдущему состоянию заметки. Кроме этого имеется мгновенный поиск и сортировка заметок.
Основные возможности Simplenote:
- Простой способ сохранить свои заметки, планы, идеи и пр.
- Синхронизация записей на всех подключенных устройствах.
- Возможность совместной работы над заметками.
- Доступ к более ранним версиям заметок.
- Мгновенный поиск и сортировка заметок.
- Настройка размера шрифта и выбор темы оформления.
- Защита учетной записи PIN-кодом.
Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.
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