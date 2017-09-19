ВитаСпорт — мобильное приложение для любителей спорта, которое позволяет самостоятельно контролировать адаптацию организма к физической нагрузке, прогнозировать спортивный результат и выявлять состояние перетренированности.

Внимание! Для получения верных результатов вы должны быть здоровы, не иметь хронических, острых респираторных и других заболеваний.

Мобильное приложение пульсовой диагностики ВитаСпорт в реальном времени отслеживает изменения ритма сердца. Для этого не требуется никаких дорогостоящих специальных датчиков или устройств, так как регистрация частоты сердечных сокращений происходит при помощи только встроенной камеры Вашего смартфона (есть режим синхронизации с датчиками сердечного ритма).

Приложение с помощью камеры считывает циркуляцию крови в пальце, что дает необходимую информацию о работе сердца. После обнаружения пульсации проводится регистрация межпульсовых интервалов и запись кардиоинтервалограммы. Длительность каждого цикла сердца отличается от предыдущего и оценивается приложением с точностью до одной миллисекунды. Последовательное изменение длительностей сердечных циклов образует сложный ритм, который анализируется приложением.

После окончания обследования программа анализирует полученные данные и рассчитывает показатели, основываясь на технологии вариабельности сердечного ритма (ВСР) - современном методе исследования функциональной диагностики. ВСР применяется в спортивной медицине и позволяет определить текущее состояние организма, оценить состояние вегетативной нервной системы, работу механизмов регуляции, функциональные и адаптивные резервы человека.