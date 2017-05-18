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ARSoccer для iOS

ARSoccer 1.3 для iPhone

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Описание ARSoccer 1.3 для iPhoneОписание   Скачать ARSoccer 1.3 для iPhoneСКАЧАТЬ (11.2 Мб) Скриншоты ARSoccer 1.3 для iPhoneСкриншоты (5)   Статистика ARSoccer 1.3 для iPhoneСтатистика   Отзывы о ARSoccer 1.3 для iPhoneОтзывы (0)  
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4.00 из 5, всего оценок - 1
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В детстве мы набивали мяч, соревнуясь, кто больше набьет. Теперь технологии позволяют вспомнить это с помощью твоего iPhone.

ARSoccer - невероятно затягивающая игрушка для всех любителей футбола и вообще футбольного мяча. Смотря на свои ноги через камеру смартфона, ты жонглируешь виртуальным мячом, который отображается на экране, показывая чудеса футбольной техники.

Особенности приложения:

  • Играй в любом месте, где ты идешь.
  • 2 режима игры:
    • Free play - просто пинаете "круглого";
    • Arcade Mode - нужно не позволить упасть мячу на пол, удерживая его на ноге.
  • Мяч достаточно отзывчив, что обеспечит удовольствие от игры.
  • Поддерживает большинство мобильных устройств. 

Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.
В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app

Скриншоты ARSoccer:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаiOS iOS 4.x, iOS 5.x, iOS 6.x, iOS 7.x, iOS 8.x, iOS 9.x
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)0 / 37
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыСпорт
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Отзывы о программе ARSoccer

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