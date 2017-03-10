ExpessXML - профессиональный комплекс (SynergyMap+SynergyWork) для землеустроителя, позволяющий удобно и быстро выполнить проектные действия, сформировать документацию и подготовить правильный обменный файл XML.
Использование универсальной ГИС решит задачи по обработке геодезии, проектным действиям, формированию планов и схем. Задачи решаются просто, вы потратите минимальное время на освоение программы, имея при этом весь набор необходимых и привычных инструментов!
Основные возможности комплекса:
Формирование обменного файла по любому виду работ.
Импорт координат участка: IN4/ XML, векторные файлы форматов Mapinfo Tab, Arcgis Shp, Digitals Dmf и др.
Использование графической подосновы карт Google веб-служб WMS, Публичной карты Украины, отсканированных и «привязанных» изображений, файлов форматов Mapinfo tab, Arcgis tfw, Splitter cat.
Обработка геодезии (отстраивание абрисов по геодезическим журналам).
Проектные действия: проектирование, стыковка участков, устранение накладок, проектирование коммуникаций и т.д.
Быстрое и удобное занесение информации о кадастровых объектах (участке, угодьях, ограничениях, смежниках) с использованием обновленных классификаторов и справочников.
Точность координат 2, 3 или 4 знака.
Отдельный, не связанный с графикой, ввод семантической информации в очень простой и понятной форме.
Подготовка и печать схем любой сложности и любых форматов (до А0).
Наличие типизированного пакета документации в соответствии с украинским законодательством.
Создание XML с возможностями выбора вариантов заполнения некоторых блоков, функциями оптимизации под последние требования НКС, проверки на ошибки и обязательные поля, наличие тестера.