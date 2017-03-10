ExpressXML 1.15.160806 Описание СКАЧАТЬ ( 54,7 Мб) Скриншоты (4) Статистика Отзывы (0) Оцените программу!

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5 ExpessXML - профессиональный комплекс (SynergyMap+SynergyWork) для землеустроителя, позволяющий удобно и быстро выполнить проектные действия, сформировать документацию и подготовить правильный обменный файл XML. Использование универсальной ГИС решит задачи по обработке геодезии, проектным действиям, формированию планов и схем. Задачи решаются просто, вы потратите минимальное время на освоение программы, имея при этом весь набор необходимых и привычных инструментов! Основные возможности комплекса: Формирование обменного файла по любому виду работ.

Импорт координат участка: IN4/ XML, векторные файлы форматов Mapinfo Tab, Arcgis Shp, Digitals Dmf и др.

Использование графической подосновы карт Google веб-служб WMS, Публичной карты Украины, отсканированных и «привязанных» изображений, файлов форматов Mapinfo tab, Arcgis tfw, Splitter cat.

Обработка геодезии (отстраивание абрисов по геодезическим журналам).

Проектные действия: проектирование, стыковка участков, устранение накладок, проектирование коммуникаций и т.д.

Быстрое и удобное занесение информации о кадастровых объектах (участке, угодьях, ограничениях, смежниках) с использованием обновленных классификаторов и справочников.

Точность координат 2, 3 или 4 знака.

Отдельный, не связанный с графикой, ввод семантической информации в очень простой и понятной форме.

Подготовка и печать схем любой сложности и любых форматов (до А0).

Наличие типизированного пакета документации в соответствии с украинским законодательством.

Создание XML с возможностями выбора вариантов заполнения некоторых блоков, функциями оптимизации под последние требования НКС, проверки на ошибки и обязательные поля, наличие тестера. Скриншоты ExpressXML: Статус программы Условно-бесплатная | Цена: 2500 грн. Ограничение в работе программы 30 дней Операционка Windows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP Интерфейс Русский Закачек (сегодня/всего) 1 / 1 Разработчик StarGIS Последнее обновление 10.03.2017 (Сообщить о новой версии) Категории программы другое Отзывы о программе ExpressXML Admin Отзывов о программе ExpressXML 1.15.160806 пока нет, можете добавить... Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв ТОП-сегодня раздела Новинки раздела Свежие новости