ExpressXML для Windows

ExpressXML 1.15.160806

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Описание ExpressXML 1.15.160806Описание   Скачать ExpressXML 1.15.160806СКАЧАТЬ (54,7 Мб) Скриншоты ExpressXML 1.15.160806Скриншоты (4)   Статистика ExpressXML 1.15.160806Статистика   Отзывы о ExpressXML 1.15.160806Отзывы (0)  
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ExpessXML - профессиональный комплекс (SynergyMap+SynergyWork) для землеустроителя, позволяющий удобно и быстро выполнить проектные действия, сформировать документацию и подготовить правильный обменный файл XML.

Использование универсальной ГИС решит задачи по обработке геодезии, проектным действиям, формированию планов и схем. Задачи решаются просто, вы потратите минимальное время на освоение программы, имея при этом весь набор необходимых и привычных инструментов!

Основные возможности комплекса:

  • Формирование обменного файла по любому виду работ.
  • Импорт координат участка: IN4/ XML, векторные файлы форматов Mapinfo Tab, Arcgis Shp, Digitals Dmf и др.
  • Использование графической подосновы карт Google веб-служб WMS, Публичной карты Украины, отсканированных и «привязанных» изображений, файлов форматов Mapinfo tab, Arcgis tfw, Splitter cat.
  • Обработка геодезии (отстраивание абрисов по геодезическим журналам).
  • Проектные действия: проектирование, стыковка участков, устранение накладок, проектирование коммуникаций и т.д.
  • Быстрое и удобное занесение информации о кадастровых объектах (участке, угодьях, ограничениях, смежниках) с использованием обновленных классификаторов и справочников.
  • Точность координат 2, 3 или 4 знака.
  • Отдельный, не связанный с графикой, ввод семантической информации в очень простой и понятной форме.
  • Подготовка и печать схем любой сложности и любых форматов (до А0).
  • Наличие типизированного пакета документации в соответствии с украинским законодательством.
  • Создание XML с возможностями выбора вариантов заполнения некоторых блоков, функциями оптимизации под последние требования НКС, проверки на ошибки и обязательные поля, наличие тестера.
Скриншоты ExpressXML:

Статус программы Условно-бесплатная | Цена: 2500 грн.
Ограничение в работе программы30 дней
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)1 / 1
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыдругое

Отзывы о программе ExpressXML

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Отзывов о программе ExpressXML 1.15.160806 пока нет, можете добавить...

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