PassMark BurnInTest Pro для Windows

PassMark BurnInTest Pro 9.0 build 1004

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Описание PassMark BurnInTest Pro 9.0 build 1004Описание   Скачать PassMark BurnInTest Pro 9.0 build 1004СКАЧАТЬ (47,16 Мб) Скриншоты PassMark BurnInTest Pro 9.0 build 1004Скриншоты (3)   Статистика PassMark BurnInTest Pro 9.0 build 1004Статистика   Отзывы о PassMark BurnInTest Pro 9.0 build 1004Отзывы (0)  
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4.33 из 5, всего оценок - 6
  • Рейтинг программы - 4.33 из 5
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PassMark BurnInTest - программа для тестирования различных подсистем компьютера в экстремальных условия. Программа тестирует работу процессора, жестких дисков, CD/DVD-приводов (в том числе и записывающих), звуковых карт и видеокарт, памяти, сетевых соединения, принтеров и т.д. Pro-версия позволяет также тестировать работу ленточных накопителей, USB-устройств, параллельных и последовательных портов.

Что нового в PassMark BurnInTest Pro 9.0 build 1004?
  • Улучшения в работе программы
  • Исправлены ошибки
Скриншоты PassMark BurnInTest Pro:

Статус программы Условно-бесплатная | Цена: $79.00
Ограничение в работе программы30 дней
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)3 / 10 054
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыДиагностика, тесты
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Отзывы о программе PassMark BurnInTest Pro

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