Viber 6.8.0.25 для Android
Viber – популярное кросс-платформенное приложения для общения. После установки программа синхронизируется со списком контактов и привязывается к вашему номеру. Бесплатно звоните и общайтесь, используя сети Wi-Fi или 3G/4G/EDGE. Обменивайтесь стикерами
Telegram 3.17.1 для Android
Telegram – главными достоинствами мессенджера являются безопасность в общении, скорость и простота использования. Приложение синхронизируется со всеми вашими устройствами и предоставляет доступ к данным, хранящимся в облачном хранилище. Групповые чаты
Skype Lite 1.4.0.27613 для Android
Облегченная версия популярного мессенджера Skype Lite идеально подойдет для ограниченных сетевых подключений, поможет сэкономить деньги и трафик. Предлагает обмен сообщениями и звонками как через Skype, так и через обычную сотовую сеть
WhatsApp 2.17.79 для Android
WhatsApp – популярное приложения для комфортного и надежного общения с друзьями и близкими. Делитесь друг с другом текстовыми сообщениями, фотографиями, видео, контактами и другой информацией. Приложение работает на различных операционных системах
Skype 7.41.0.101 для Android
Skype – одно из самых популярных приложений в мире для общения. Программа поддерживает голосовые и видео звонки, обмен файлами, групповые чаты. Работать можно в сетях Wi-Fi, 3G и EDGE/GPRS. По выгодным тарифам звоните на мобильные и стационарные телефоны
Facebook Messenger 110.0.0.14.69 для Android
Facebook Messenger – фирменный мессенджер социальной сети позволяет пользователям еще быстрее и удобнее общаться с родственниками и друзьями. Обменивайтесь сообщениями, фотографиями и видео, создавайте групповые чаты и звоните