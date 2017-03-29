Google Duo для Android

Google Duo 8.0.148953239.DR8 для Android

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Описание Google Duo 8.0.148953239.DR8 для AndroidОписание   Скачать Google Duo 8.0.148953239.DR8 для AndroidСКАЧАТЬ (10,37 Мб) Скриншоты Google Duo 8.0.148953239.DR8 для AndroidСкриншоты (4)   Статистика Google Duo 8.0.148953239.DR8 для AndroidСтатистика   Отзывы о Google Duo 8.0.148953239.DR8 для AndroidОтзывы (0)  
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Google Duo - минималистичный и простой в эксплуатации сервис для совершения видеозвонков от компании Google, предназначенный для личного общения при помощи двустороннего видео-чата.

Ключевой особенностью, выделяющей приложение среди аналогов, является функция Knock Knock ( "Тук-Тук"), благодаря которой пользователь видит звонящего ему абонента, ещё до поднятия трубки. Кроме этого Google Duo может похвастаться наличием протокола QUIC,  улучшающего качество видео, вне зависимости от используемого типа соединения, будь то Wi-Fi или мобильный Интернет. Можно создать список заблокированных номеров.

Учетная запись, как и в большинстве мессенджеров, привязывается к номеру телефона. Присутствует возможность включения/выключения функции вибрации при входящем звонке, ограничивать качество при использовании мобильного соединения, переключаться с фронтальной камеры на тыловую, отключать микрофон  и при необходимости удалить аккаунт.

Что нового в Google Duo 8.0.148953239.DR8 для Android?
  • Исправлены некоторые ошибки.
Скриншоты Google Duo:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 389
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыICQ, чаты, пейджеры
 Программа Google Duo отмечена редакцией SoftPortal.com

Отзывы о программе Google Duo

Admin

Отзывов о программе Google Duo 8.0.148953239.DR8 для Android пока нет, можете добавить...

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