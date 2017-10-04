AS SSD Benchmark для Windows

AS SSD Benchmark 2.0.6485.19676

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Описание AS SSD Benchmark 2.0.6485.19676Описание   Скачать AS SSD Benchmark 2.0.6485.19676СКАЧАТЬ (260 Кб) Скриншоты AS SSD Benchmark 2.0.6485.19676Скриншоты (1)   Статистика AS SSD Benchmark 2.0.6485.19676Статистика   Отзывы о AS SSD Benchmark 2.0.6485.19676Отзывы (1)  
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5.00 из 5, всего оценок - 3
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AS SSD Benchmark - небольшая бесплатная утилита для тестирования скорости чтения/записи SSD накопителей, а также определения времени доступа к жесткому диску. Кроме этого приложение отображает подробную информацию о твердотельном диске, установленных драйверах, выравнивание раздела и пр. Содержит шесть синтетических и три теста копирования.

Основные возможности AS SSD Benchmark:

  • Запуск всех отмеченных тестов.
  • Выбор теста последовательного или случайного чтения/записи.
  • Выбор теста измерения времени доступа чтения/записи.
  • Возможность оценки скорость работы диска при копировании разных групп файлов.
Скриншоты AS SSD Benchmark:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, XP
Интерфейс Английский, Немецкий
Закачек (сегодня/всего)5 / 4 679
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыHDD утилиты - Диагностика, тесты
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Отзывы о программе AS SSD Benchmark

Dmitriy про AS SSD Benchmark 1.9.5986.35387 [31-05-2017]

Под WinXP SP3 - не работает.
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