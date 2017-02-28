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Maths Photo-Solution Simulator для Android

Maths Photo-Solution Simulator 1.5 для Android

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Описание Maths Photo-Solution Simulator 1.5 для AndroidОписание   Скачать Maths Photo-Solution Simulator 1.5 для AndroidСКАЧАТЬ (2,68 Мб) Скриншоты Maths Photo-Solution Simulator 1.5 для AndroidСкриншоты (2)   Статистика Maths Photo-Solution Simulator 1.5 для AndroidСтатистика   Отзывы о Maths Photo-Solution Simulator 1.5 для AndroidОтзывы (0)  
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Maths Photo-Solution Simulator - отличная возможность поразить воображение одноклассников. Программа имитирует вычисление результата математических примеров, уравнений или задач по фотографии.

Достаточно навести камеру устройства на любой пример или уравнение, нажать кнопку «Решить пример», после чего приложение симулирует напряженную и бурную деятельность и в результате генерирует случайный ответ.

Разработчики акцентируют внимание пользователя на том, что приложение является симулятором, который не производит НИКАКИХ ВЫЧИСЛЕНИЙ! Все ответы - имитация решения, они выдаются с помощью генератора случайных чисел! Если хотите улучшить успеваемость по алгебре или математике, уделите больше внимания собственной подготовке и чаще пользуйтесь учебником!

Скриншоты Maths Photo-Solution Simulator:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 64
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыСимуляторы

Отзывы о программе Maths Photo-Solution Simulator

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