Maths Photo-Solution Simulator - отличная возможность поразить воображение одноклассников. Программа имитирует вычисление результата математических примеров, уравнений или задач по фотографии.

Достаточно навести камеру устройства на любой пример или уравнение, нажать кнопку «Решить пример», после чего приложение симулирует напряженную и бурную деятельность и в результате генерирует случайный ответ.

Разработчики акцентируют внимание пользователя на том, что приложение является симулятором, который не производит НИКАКИХ ВЫЧИСЛЕНИЙ! Все ответы - имитация решения, они выдаются с помощью генератора случайных чисел! Если хотите улучшить успеваемость по алгебре или математике, уделите больше внимания собственной подготовке и чаще пользуйтесь учебником!