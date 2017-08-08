PlayerPro - продвинутый аудио и видео плеер для Android, предлагающий пользователю широкие функциональные возможности. Присутствует возможность просмотра и воспроизведения музыки по альбомам, артистам, жанрам, песням, изменение внешнего вида плеера с помощью скинов, редактирование тегов, поддержка скробблинга, таймер сна и многое другое.
Ключевые особенности PlayerPro:
Просмотр и воспроизведение музыки по альбомам, артистам, жанрам, песням, плейлистам, папкам и альбомам артистов.
Просмотр и воспроизведение видео.
Ручной выбор необходимых обложек альбомов, фото артистов, иллюстраций жанров из Интернета, галереи, ID3-тегов, папки альбома.
Изменение интерфейса с помощью скинов.
Одиночное и групповое редактирование тегов: название, альбом, артист, артист альбома, дорожка, год, жанр, комментарий.
Наличие 5-полосного графического эквалайзера со встроенными пресетами.
Наличие аудио эффектов (ревебрация, усиление низких частот, регулятор громкости).
Умные плейлисты.
Импорт/экспорт истории и рейтингов из десктопных музыкальных плееров.
Наличие виджетов домашнего экрана.
Поддержка уведомлений.
Поддержка скробблинга.
Таймер сна с постепенным затуханием.
Поддержка гарнитуры.
Широкий поиск по аудиотеке с возможность голосового поиска.