PlayerPro для Android

PlayerPro 4.3 для Android

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Описание PlayerPro 4.3 для AndroidОписание   Скачать PlayerPro 4.3 для AndroidСКАЧАТЬ (11,04 Мб) Скриншоты PlayerPro 4.3 для AndroidСкриншоты (8)   Статистика PlayerPro 4.3 для AndroidСтатистика   Отзывы о PlayerPro 4.3 для AndroidОтзывы (0)  
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PlayerPro - продвинутый аудио и видео плеер для Android, предлагающий пользователю широкие функциональные возможности. Присутствует возможность просмотра и воспроизведения музыки по альбомам, артистам, жанрам, песням, изменение внешнего вида плеера с помощью скинов, редактирование тегов, поддержка скробблинга, таймер сна и многое другое.

Ключевые особенности PlayerPro:

  • Просмотр и воспроизведение музыки по альбомам, артистам, жанрам, песням, плейлистам, папкам и альбомам артистов.
  • Просмотр и воспроизведение видео.
  • Ручной выбор необходимых обложек альбомов, фото артистов, иллюстраций жанров из Интернета, галереи, ID3-тегов, папки альбома.
  • Изменение интерфейса с помощью скинов.
  • Одиночное и групповое редактирование тегов: название, альбом, артист, артист альбома, дорожка, год, жанр, комментарий.
  • Наличие 5-полосного графического эквалайзера со встроенными пресетами.
  • Наличие аудио эффектов (ревебрация, усиление низких частот, регулятор громкости).
  • Умные плейлисты.
  • Импорт/экспорт истории и рейтингов из десктопных музыкальных плееров.
  • Наличие виджетов домашнего экрана.
  • Поддержка уведомлений.
  • Поддержка скробблинга.
  • Таймер сна с постепенным затуханием.
  • Поддержка гарнитуры.
  • Широкий поиск по аудиотеке с возможность голосового поиска.
  • Управление жестами и многое другое.
Скриншоты PlayerPro:

Статус программы Условно-бесплатная
Ограничение в работе программы10 дней
ОперационкаAndroid 2.x, 3.x, 4.x, 5.x, 6.x, 7.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)1 / 267
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыПлееры
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Отзывы о программе PlayerPro

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