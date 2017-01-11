PhotoDirector 5.1.0 для Android Описание СКАЧАТЬ ( 45,07 Мб) Скриншоты (8) Статистика Отзывы (0) Оцените программу!

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5 PhotoDirector - бесплатный и простой в эксплуатации графический редактор, с помощью которого можно буквально преобразить ваши фотографии, применяя к ним различные эффекты и фильтры. Содержит большое количество инструментов, способных обрабатывать фотографии «на лету». Предлагает пользователю возможность управления цветом, яркостью, освещенностью, экспозицией и контрастом, коррекции баланса белого, индивидуальные и общие настройки H/S/L и RGB. Ключевые особенности PhotoDirector: Обработка фотографий «на лету».

Эффективные и простые инструменты для обработки снимков

Индивидуальные и общие настройки H/S/L и RGB.

Быстрая коррекция Баланса белого для улучшенной цветопередачи

Настройка яркости, освещенности, экспозиции и контраста.

Возможности глобального и локального применения эффектов.

Создание из фотографий ярких коллажей.

Умное удаление объектов.

Добавление и настройка HDR эффектов для создания контрастных пейзажей и ландшафтов.

Более 40 шаблонов.

Инструменты для работы с портретными снимками (Гладкая кожа, устранение эффекта красных глаз и пр.).

Наличие более 15 рамок.

Возможность делать снимки камерой непосредственно в приложение и добавлять снимки из галереи.

Использование отредактированных изображений в качестве обоев рабочего стола.

Возможность поделиться результатом с близкими, друзьями и подписчиками в Facebook, Twitter, Flickr и пр. CyberLink PhotoDirector для Windows Что нового в PhotoDirector 5.1.0 для Android?

Теперь с возможностью применить эффекты размытия и бьютифаера кожи в режиме реального времени. Воспользуйтесь для этого камерой приложения и убедитесь в совершенстве результата еще до того, как сделать снимок.

Для большего удобства творческой обработки инструмент Наложения добавлен в in-app Store. Скриншоты PhotoDirector: Статус программы Бесплатная Операционка Android 4.x, 5.x Интерфейс Английский, Русский Закачек (сегодня/всего) 1 / 164 Разработчик CyberLink Corp Последнее обновление 11.01.2017 (Сообщить о новой версии) Категории программы Редакторы - Фото Отзывы о программе PhotoDirector Admin Отзывов о программе PhotoDirector 5.1.0 для Android пока нет, можете добавить... Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв ТОП-сегодня раздела Новинки раздела Свежие новости