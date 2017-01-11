PhotoDirector - бесплатный и простой в эксплуатации графический редактор, с помощью которого можно буквально преобразить ваши фотографии, применяя к ним различные эффекты и фильтры.
Содержит большое количество инструментов, способных обрабатывать фотографии «на лету». Предлагает пользователю возможность управления цветом, яркостью, освещенностью, экспозицией и контрастом, коррекции баланса белого, индивидуальные и общие настройки H/S/L и RGB.
Ключевые особенности PhotoDirector:
- Обработка фотографий «на лету».
- Эффективные и простые инструменты для обработки снимков
- Индивидуальные и общие настройки H/S/L и RGB.
- Быстрая коррекция Баланса белого для улучшенной цветопередачи
- Настройка яркости, освещенности, экспозиции и контраста.
- Возможности глобального и локального применения эффектов.
- Создание из фотографий ярких коллажей.
- Умное удаление объектов.
- Добавление и настройка HDR эффектов для создания контрастных пейзажей и ландшафтов.
- Более 40 шаблонов.
- Инструменты для работы с портретными снимками (Гладкая кожа, устранение эффекта красных глаз и пр.).
- Наличие более 15 рамок.
- Возможность делать снимки камерой непосредственно в приложение и добавлять снимки из галереи.
- Использование отредактированных изображений в качестве обоев рабочего стола.
- Возможность поделиться результатом с близкими, друзьями и подписчиками в Facebook, Twitter, Flickr и пр.