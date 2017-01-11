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PhotoDirector для Android

PhotoDirector 5.1.0 для Android

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Описание PhotoDirector 5.1.0 для AndroidОписание   Скачать PhotoDirector 5.1.0 для AndroidСКАЧАТЬ (45,07 Мб) Скриншоты PhotoDirector 5.1.0 для AndroidСкриншоты (8)   Статистика PhotoDirector 5.1.0 для AndroidСтатистика   Отзывы о PhotoDirector 5.1.0 для AndroidОтзывы (0)  
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PhotoDirector - бесплатный и простой в эксплуатации графический редактор, с помощью которого можно буквально преобразить ваши фотографии, применяя к ним различные эффекты и фильтры.

Содержит большое количество инструментов, способных обрабатывать фотографии «на лету». Предлагает пользователю возможность управления цветом, яркостью, освещенностью, экспозицией и контрастом, коррекции баланса белого, индивидуальные и общие настройки H/S/L и RGB.

Ключевые особенности PhotoDirector:

  • Обработка фотографий «на лету».
  • Эффективные и простые инструменты для обработки снимков
  • Индивидуальные и общие настройки H/S/L и RGB.
  • Быстрая коррекция Баланса белого для улучшенной цветопередачи
  • Настройка яркости, освещенности, экспозиции и контраста.
  • Возможности глобального и локального применения эффектов.
  • Создание из фотографий ярких коллажей.
  • Умное удаление объектов.
  • Добавление и настройка HDR эффектов для создания контрастных пейзажей и ландшафтов.
  • Более 40 шаблонов.
  • Инструменты для работы с портретными снимками (Гладкая кожа, устранение эффекта красных глаз и пр.).
  • Наличие более 15 рамок.
  • Возможность делать снимки камерой непосредственно в приложение и добавлять снимки из галереи.
  • Использование отредактированных изображений в качестве обоев рабочего стола.
  • Возможность поделиться результатом с близкими, друзьями и подписчиками в Facebook, Twitter, Flickr и пр.
Что нового в PhotoDirector 5.1.0 для Android?
  • Теперь с возможностью применить эффекты размытия и бьютифаера кожи в режиме реального времени. Воспользуйтесь для этого камерой приложения и убедитесь в совершенстве результата еще до того, как сделать снимок.
  • Для большего удобства творческой обработки инструмент Наложения добавлен в in-app Store.
Скриншоты PhotoDirector:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)1 / 164
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыРедакторы - Фото

Отзывы о программе PhotoDirector

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