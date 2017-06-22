NewsCracker для Android

NewsCracker 2.1.6 для Android

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Описание NewsCracker 2.1.6 для AndroidОписание   Скачать NewsCracker 2.1.6 для AndroidСКАЧАТЬ (3,24 Мб) Скриншоты NewsCracker 2.1.6 для AndroidСкриншоты (5)   Статистика NewsCracker 2.1.6 для AndroidСтатистика   Отзывы о NewsCracker 2.1.6 для AndroidОтзывы (0)  
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5.00 из 5, всего оценок - 5
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NewsCracker - программа предназначена для быстрого и удобного чтения новостей с ваших любимых сайтов без интернета и онлайн сервисов. Вам необходимо только указать выбранный сайт или тему, и наслаждаться чтением новостей, без назойливой рекламы и долгих загрузок, где угодно.

Основные функции NewsCracker:

  • Возможность загрузки полного текста новости и чтение без интернета.
  • Автоматическая и ручная синхронизация.
  • Пользовательская фильтрация новостей по ключевым словам.
  • Скрытие прочитанных новостей и возможность добавления в закладки.
  • Наличие темной и светлой темы - удобное чтение для ваших глаз.
  • Возможность сохранение любых картинок из новостей.
  • OPML и JSON экспорт/импорт каналов.
  • Возможность просмотр новостей кнопками звука и полноэкранный режим
  • и многое другое.
Что нового в NewsCracker 2.1.6 для Android?
  • Теперь можно менять направление пролистывания новостей кнопками громкости
  • Произведена оптимизация работы и исправление ошибок
Скриншоты NewsCracker:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 3.x, 4.x, 5.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)1 / 51
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыНьюс ридеры, новости
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Отзывы о программе NewsCracker

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