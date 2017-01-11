NCIS: Hidden Crimes – квест на основе популярного телесериала Морская полиция: Спецотдел. Участвуйте в расследованиях тяжелых преступлений и раскройте таинственную преступную организацию.

В игре необходимо продемонстрировать умение хорошо искать предметы и проявить дедуктивные способности. Найти улику – это только половина дела, далее необходимо арестовать, допросить и посадить за решетку преступника. В расследованиях вам помогут герои из телесериала: строгий, но справедливый начальник Гиббс, гениальный лаборант Эбби, харизматичный судмедэксперт Даки и взбалмошный Ди Ноззо.

Игра содержит большое количеств красочных локаций, несколько режимов расследования, несколько типов головоломок, в которых вы будете управлять дроном, изучать предметы под микроскопом и многое другое. Если вы фанат сериала, игра поможет скоротать время ожидания нового сезона.