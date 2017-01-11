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NCIS: Hidden Crimes для Android

NCIS: Hidden Crimes 1.15.7 для Android

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Описание NCIS: Hidden Crimes 1.15.7 для AndroidОписание   Скачать NCIS: Hidden Crimes 1.15.7 для AndroidСКАЧАТЬ (95,67 Мб) Скриншоты NCIS: Hidden Crimes 1.15.7 для AndroidСкриншоты (12)   Статистика NCIS: Hidden Crimes 1.15.7 для AndroidСтатистика   Отзывы о NCIS: Hidden Crimes 1.15.7 для AndroidОтзывы (0)  
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NCIS: Hidden Crimes – квест на основе популярного телесериала Морская полиция: Спецотдел. Участвуйте в расследованиях тяжелых преступлений и раскройте таинственную преступную организацию.

В игре необходимо продемонстрировать умение хорошо искать предметы и проявить дедуктивные способности. Найти улику – это только половина дела, далее необходимо арестовать, допросить и посадить за решетку преступника. В расследованиях вам помогут герои из телесериала: строгий, но справедливый начальник Гиббс, гениальный лаборант Эбби, харизматичный судмедэксперт Даки и взбалмошный Ди Ноззо.

Игра содержит большое количеств красочных локаций, несколько режимов расследования, несколько типов головоломок, в которых  вы будете управлять дроном, изучать предметы под микроскопом и многое другое. Если вы фанат сериала, игра поможет скоротать время ожидания нового сезона.

Что нового в NCIS: Hidden Crimes 1.15.7 для Android?
  • Наступило праздничное время, а значит, всех самых лучших агентов ждет сюрприз.
  • Режим испытаний стал еще лучше, а общаться теперь гораздо проще.
Скриншоты NCIS: Hidden Crimes:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 82
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыГоловоломки - Квесты, Adventure

Отзывы о программе NCIS: Hidden Crimes

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