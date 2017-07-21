Google Trips - отличный мобильный помощник для любого путешественника, представленный компанией Google, благодаря которому можно без особых трудностей проложить собственный туристический маршрут в любую точку мира, используя данные Google Maps, а также информацию от других пользователей.

Что несомненно удобно, так это то, что приложение может работать без подключения к сети Интернет - пользователю достаточно заранее сохранить предполагаемый маршрут поездки. Кроме этого Google Trips анализирует сообщения пользователя в Gmail на предмет бронирований отелей и билетов, сохраняя данные в системе и автоматичсеки составляя список будущих поездок.

Приложение предлагает пользователю выбрать город или страну, которую он планирует посетить, а также указать детали поездки, такие как «Сохранённые места», «Планы на день», «Еда и напитки», «Как добраться», «Чем заняться», «Бронирование» и пр.

После посещения того или иного места, пользователь сможет оставить отзыв, доступный другим клиентам приложения.