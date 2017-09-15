Хочу лайки! для Android

Хочу лайки! 1.3.0 для Android

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Описание Хочу лайки! 1.3.0 для AndroidОписание   Скачать Хочу лайки! 1.3.0 для AndroidСКАЧАТЬ (4,85 Мб) Скриншоты Хочу лайки! 1.3.0 для AndroidСкриншоты (5)   Статистика Хочу лайки! 1.3.0 для AndroidСтатистика   Отзывы о Хочу лайки! 1.3.0 для AndroidОтзывы (0)  
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4.30 из 5, всего оценок - 21
  • Рейтинг программы - 4.30 из 5
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Хочу лайки! - незаменимое приложение для тех пользователей, которые любят посоревноваться количеством лайков под фотографиями в социальной сети ВКонтакте. С помощью программы их можно получить абсолютно бесплатно - достаточно выполнять несложные задания, например лайкать фотографии других пользователей этого приложения или вступить в определенную группу.

После этого вам начисляется виртуальная валюта, которая и необходима для оплаты нужного количества лайков под выбранной фотографией. Выполняйте задания, копите монетки и накручивайте лайки под своими фотографиями - поразите воображение своих друзей количеством лайков, поставленных под вашими фотографиями.

Что нового в Хочу лайки! 1.3.0 для Android?
  • Улучшена производительность
Скриншоты Хочу лайки!:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)5 / 7 183
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыБлоги, социальные сети
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Отзывы о программе Хочу лайки!

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