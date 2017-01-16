Google Trips - портативный путеводитель от компании Google, с помощью которого можно проложить индивидуальный туристический маршрут в любую точку мира. Приложение в своей работе использует данные Google Maps, а также информацию от других пользователей.
Google Trips умеет работать без подключения к сети Интернет - пользователю достаточно заранее сохранить предполагаемый маршрут поездки. Также программа анализирует сообщения пользователя в Gmail на предмет бронирований отелей и билетов, сохраняя данные в системе и автоматичсеки составляя список будущих поездок.
После выбора города или страны необходимо указать детали поездки, такие как «Сохранённые места», «Планы на день», «Еда и напитки», «Как добраться», «Чем заняться», «Бронирование» и пр. После посещения того или иного места, пользователь сможет оставить отзыв, доступный другим клиентам приложения.
Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.
В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app