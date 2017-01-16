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Google Trips для iOS

Google Trips 1.7 для iPhone, iPad

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Описание Google Trips 1.7 для iPhone, iPadОписание   Скачать Google Trips 1.7 для iPhone, iPadСКАЧАТЬ (51.5 Мб) Скриншоты Google Trips 1.7 для iPhone, iPadСкриншоты (2)   Статистика Google Trips 1.7 для iPhone, iPadСтатистика   Отзывы о Google Trips 1.7 для iPhone, iPadОтзывы (0)  
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Google Trips - портативный путеводитель от компании Google, с помощью которого можно проложить индивидуальный туристический маршрут в любую точку мира. Приложение в своей работе использует данные Google Maps, а также информацию от других пользователей.

Google Trips умеет работать без подключения к сети Интернет - пользователю достаточно заранее сохранить предполагаемый маршрут поездки. Также программа анализирует сообщения пользователя в Gmail на предмет бронирований отелей и билетов, сохраняя данные в системе и автоматичсеки составляя список будущих поездок.

После выбора города или страны необходимо указать детали поездки, такие как «Сохранённые места», «Планы на день», «Еда и напитки», «Как добраться», «Чем заняться», «Бронирование» и пр. После посещения того или иного места, пользователь сможет оставить отзыв, доступный другим клиентам приложения.

Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.
В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app

Скриншоты Google Trips:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаiOS iOS 8.x, iOS 9.x
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)0 / 19
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыКарты - Путешествия

Отзывы о программе Google Trips

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