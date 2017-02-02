Ace Video Recorder 1.1.0.0 Описание СКАЧАТЬ ( 1,22 Мб) Скриншоты (1) Статистика Отзывы (0) Оцените программу!

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5 Ace Video Recorder - приложение для записи на видео событий, происходящих на экране вашего компьютера. Программа проста в использовании, не требует установки, надежная, достаточно гибкая и предлагает большое количество настроек. Особенности приложения: Запись экрана: ведет запись видео с экрана вашего компьютера, а также и выбранной области; обладает полным набором необходимых инструментов для профессионального захвата видео с экрана со звуком.

Качество записи. Перед началом записи вы можете обеспечить максимально высокое качество получаемого видео.

Поддержка микрофона. Если Mac оснащен микрофоном, то вы можете использвать его для озвучивания записываемого видео.

Контроль и вывод FPS: можно записывать весь рабочий стол Mac с частотой 60 FPS; указать отдельное окно, программу или участок экрана, который нужно записывать.

Понятное и удобное в использовании. Скриншоты Ace Video Recorder: Статус программы Условно-бесплатная | Цена: от 399 руб Ограничение в работе программы Запись полного экрана с возможностью изменить качество записи Операционка Mac OS X 10.x Интерфейс Английский Закачек (сегодня/всего) 0 / 5 Разработчик ReGen Software Последнее обновление 02.02.2017 (Сообщить о новой версии) Категории программы Видео захват - Утилиты - другое Отзывы о программе Ace Video Recorder Admin Отзывов о программе Ace Video Recorder 1.1.0.0 пока нет, можете добавить... Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв ТОП-сегодня раздела Новинки раздела Свежие новости