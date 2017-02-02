Ace Video Recorder для Mac

Ace Video Recorder 1.1.0.0

в корзинув избранноенаписать отзывподписаться н обновления
Описание Ace Video Recorder 1.1.0.0Описание   Скачать Ace Video Recorder 1.1.0.0СКАЧАТЬ (1,22 Мб) Скриншоты Ace Video Recorder 1.1.0.0Скриншоты (1)   Статистика Ace Video Recorder 1.1.0.0Статистика   Отзывы о Ace Video Recorder 1.1.0.0Отзывы (0)  
Оцените программу!
5.00 из 5, всего оценок - 1
  • Рейтинг программы - 5.00 из 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Ace Video Recorder - приложение для записи на видео событий, происходящих на экране вашего компьютера. Программа проста в использовании, не требует установки, надежная, достаточно гибкая и предлагает большое количество настроек.

Особенности приложения:

  • Запись экрана:
    • ведет запись видео с экрана вашего компьютера, а также и выбранной области;
    • обладает полным набором необходимых инструментов для профессионального захвата видео с экрана со звуком.
  • Качество записи. Перед началом записи вы можете обеспечить максимально высокое качество получаемого видео.
  • Поддержка микрофона. Если Mac оснащен микрофоном, то вы можете использвать его для озвучивания записываемого видео.
  • Контроль и вывод FPS:
    • можно записывать весь рабочий стол Mac с частотой 60 FPS;
    • указать отдельное окно, программу или участок экрана, который нужно записывать.
  • Понятное и удобное в использовании.
Скриншоты Ace Video Recorder:

Статус программы Условно-бесплатная | Цена: от 399 руб
Ограничение в работе программыЗапись полного экрана с возможностью изменить качество записи
ОперационкаMac OS X 10.x
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)0 / 5
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыВидео захват - Утилиты - другое

Отзывы о программе Ace Video Recorder

Admin

Отзывов о программе Ace Video Recorder 1.1.0.0 пока нет, можете добавить...

Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв
скачать Adguard
     
 
Корзина закачек (0)
Избранные
 
Категории
Windows
Mac
Android
iOS
Windows Phone
Symbian
 
Наш выбор

Mozilla Firefox

Virtual DJ

OpenOffice.org

VLC media player

Android SDK

Adobe Reader

Fastest Free YouTube Downloader to MP3 Converter

RealPlayer

MacTracker

Magic Number Machine

PEMDAS

Boot Camp

 
 