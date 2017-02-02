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Ace Video Recorder - приложение для записи на видео событий, происходящих на экране вашего компьютера. Программа проста в использовании, не требует установки, надежная, достаточно гибкая и предлагает большое количество настроек.
Особенности приложения:
- Запись экрана:
- ведет запись видео с экрана вашего компьютера, а также и выбранной области;
- обладает полным набором необходимых инструментов для профессионального захвата видео с экрана со звуком.
- Качество записи. Перед началом записи вы можете обеспечить максимально высокое качество получаемого видео.
- Поддержка микрофона. Если Mac оснащен микрофоном, то вы можете использвать его для озвучивания записываемого видео.
- Контроль и вывод FPS:
- можно записывать весь рабочий стол Mac с частотой 60 FPS;
- указать отдельное окно, программу или участок экрана, который нужно записывать.
- Понятное и удобное в использовании.