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Баскетбол Менеджер для Windows

Баскетбол Менеджер версия от 09.05.2018

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Описание Баскетбол Менеджер версия от 09.05.2018Описание   Скачать Баскетбол Менеджер версия от 09.05.2018СКАЧАТЬ (15,62 Мб) Скриншоты Баскетбол Менеджер версия от 09.05.2018Скриншоты (6)   Статистика Баскетбол Менеджер версия от 09.05.2018Статистика   Отзывы о Баскетбол Менеджер версия от 09.05.2018Отзывы (0)  
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  • Рейтинг программы - 4.16 из 5
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Баскетбол Менеджер - игра в жанре спортивного менеджера. Около 100 различных реальных турниров (среди них – пять российских лиги, лиги Украины, Белоруссии, Литвы, Латвии), огромное множество игровых ситуаций (среди них есть и такие, о которых в других менеджерах не принято говорить – например, подкуп матчей, отмывание денег в клубах, конфликты между тренером и игроками, требующее вашей отставки болельщики и т.п.), постоянные происшествия, заставляющие вас перестраивать состав на игру каждый матч, обилие игровых возможностей.

Матч реализован в текстовом режиме со схематической отрисовкой. Игрок управляет матчем путем ставки специальных карт во время каждой игровой ситуации. В распоряжении игрока также замены, тайм-ауты и искусственные фолы. Ну а вместе со всем этим по ходу матча можно наблюдать за несколькими экранами, на которых можно видеть статистические выкладки, списки лучших игроков, ход остальных матчей этого турнира, меняющуюся турнирную таблицу и многое другое.

Скриншоты Баскетбол Менеджер:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP, 2000
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 7 840
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыСпорт
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Отзывы о программе Баскетбол Менеджер

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