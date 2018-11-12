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5 Баскетбол Менеджер - игра в жанре спортивного менеджера. Около 100 различных реальных турниров (среди них – пять российских лиги, лиги Украины, Белоруссии, Литвы, Латвии), огромное множество игровых ситуаций (среди них есть и такие, о которых в других менеджерах не принято говорить – например, подкуп матчей, отмывание денег в клубах, конфликты между тренером и игроками, требующее вашей отставки болельщики и т.п.), постоянные происшествия, заставляющие вас перестраивать состав на игру каждый матч, обилие игровых возможностей.



Матч реализован в текстовом режиме со схематической отрисовкой. Игрок управляет матчем путем ставки специальных карт во время каждой игровой ситуации. В распоряжении игрока также замены, тайм-ауты и искусственные фолы. Ну а вместе со всем этим по ходу матча можно наблюдать за несколькими экранами, на которых можно видеть статистические выкладки, списки лучших игроков, ход остальных матчей этого турнира, меняющуюся турнирную таблицу и многое другое.