EnScanPort для Windows

EnScanPort 3.3.0.0

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Описание EnScanPort 3.3.0.0Описание   Скачать EnScanPort 3.3.0.0СКАЧАТЬ (993 Кб) Скриншоты EnScanPort 3.3.0.0Скриншоты (1)   Статистика EnScanPort 3.3.0.0Статистика   Отзывы о EnScanPort 3.3.0.0Отзывы (0)  
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EnScanPort - компактный, быстрый, полностью бесплатный, надёжный и простой в использовании сканер портов для платформы Win32 сканирующий локальный компьютер или любой хост на наличие открытых портов, которыми смогут воспользоваться для проведения аудита или других целей.

Он использует технологию многопоточности (multithread), поэтому на мощных компьютерах вы можете сканировать порты с очень высокой скоростью. Также он содержит описания стандартных портов и может выполнять сканирование на предустановленном диапазоне портов.

Возможности программы:

  • Позволяет сканировать группу портов, промежуток или отдельный порт.
  • Возможность работать в фоне (результат в трее).
  • Всплывающие окна по окончании обработки.
  • Сохранение результата в файл.
  • Просмотр текущего действия в реальном времени.
Скриншоты EnScanPort:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)4 / 4
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыСканеры, сниферы

Отзывы о программе EnScanPort

Admin

Отзывов о программе EnScanPort 3.3.0.0 пока нет, можете добавить...

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