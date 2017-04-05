EnScanPort - компактный, быстрый, полностью бесплатный, надёжный и простой в использовании сканер портов для платформы Win32 сканирующий локальный компьютер или любой хост на наличие открытых портов, которыми смогут воспользоваться для проведения аудита или других целей.

Он использует технологию многопоточности (multithread), поэтому на мощных компьютерах вы можете сканировать порты с очень высокой скоростью. Также он содержит описания стандартных портов и может выполнять сканирование на предустановленном диапазоне портов.

Возможности программы: