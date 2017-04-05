Advanced IP Scanner 2.4.3021
Advanced IP Scanner - Это быстрый, надежный и простой в использовании сканер локальных сетей (LAN) для Windows. Данная утилита позволяет пользователю собирать различную информацию о компьютерах в сети за считанные секунды
XSpider 7.8
XSpider - сетевой сканер безопасности. Программное средство сетевого аудита, предназначенное для поиска уязвимостей на серверах и рабочих станциях
NetView 2.94
Программа-заменитель Сетевого Окружения Windows. Позволяет использовать помимо стандартных возможностей Windows множество других - ведет лог со списком машин, адресами и описаниями
LANScope 2.9.1
LANScope - бесплатная утилита, с помощью которой можно легко и быстро определить доступность сетевых ресурсов. Отображает все доступные ресурсы в локальной сети, права доступа к ним, умеет искать ресурсы с заданным именем
Wireshark 2.2.5
Wireshark - утилита для детального анализа сетевых пакетов локальных сетей в реальном времени, с возможностью отображения значения каждого поля протокола любого уровня. Работает с разными форматами входных данных, поддерживает различные сетевые протоколы
Nmap 7.40
Nmap - Самый популярный сканер портов. Использовался в фильме "Матрица: Перезагрузка" при реальном взломе компьютера