Opera VPN – с VPN-сервисом у вас не возникнет проблем с заблокированными в вашей стране сайтами. Активируйте приложения и без ограничений посещайте интернет-ресурсы по всему миру. На данный момент для выбора доступны пять локаций: США, Канада, Сингапур, Германия и Нидерланды.

Приложение также сканирует сеть Wi-Fi, определяет уровень ее безопасности и может защитить ваше устройство от различных угроз. Все знают, что недобросовестные рекламодатели могут отслеживать ваше местоположение. С программой трекеры рекламы заблокируются, вы всегда будете оставаться инкогнито и, никто не узнает, где вы находитесь.

Отдельного упоминания заслуживает тот факт, что Opera VPN работает с помощью разработок компании SurfEasy.