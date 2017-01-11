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Opera VPN для Android

Opera VPN 1.2.0 для Android

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Описание Opera VPN 1.2.0 для AndroidОписание   Скачать Opera VPN 1.2.0 для AndroidСКАЧАТЬ (46,16 Мб) Скриншоты Opera VPN 1.2.0 для AndroidСкриншоты (9)   Статистика Opera VPN 1.2.0 для AndroidСтатистика   Отзывы о Opera VPN 1.2.0 для AndroidОтзывы (1)  
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5.00 из 5, всего оценок - 2
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Opera VPN – с VPN-сервисом у вас не возникнет проблем с заблокированными в вашей стране сайтами. Активируйте приложения и без ограничений посещайте интернет-ресурсы по всему миру. На данный момент для выбора доступны пять локаций: США, Канада, Сингапур, Германия и Нидерланды.

Приложение также сканирует сеть Wi-Fi, определяет уровень ее безопасности и может защитить ваше устройство от различных угроз. Все знают, что недобросовестные рекламодатели могут отслеживать ваше местоположение. С программой трекеры рекламы заблокируются, вы всегда будете оставаться инкогнито и, никто не узнает, где вы находитесь.

Отдельного упоминания заслуживает тот факт, что Opera VPN работает с помощью разработок компании SurfEasy.

Скриншоты Opera VPN:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)3 / 190
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыдругое

Отзывы о программе Opera VPN

Сергей про Opera VPN 1.0 для Android [09-10-2016]

К утру убила батарею на Asus ze551ml в хлам. Скорость тормозит. После того, как телефон засыпает - программа вырубается. Приходится запускать вручную. Иногда оказывается работать защитник. На планшете Самсунг 3110, защитник так и не заработал. Задумка хорошая - реализация на троечку. Подобные проблемы описаны и в плей маркет.
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