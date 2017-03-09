Google Allo для Android

Google Allo 7.0.023 для Android

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Описание Google Allo 7.0.023 для AndroidОписание   Скачать Google Allo 7.0.023 для AndroidСКАЧАТЬ (16 Мб) Скриншоты Google Allo 7.0.023 для AndroidСкриншоты (6)   Статистика Google Allo 7.0.023 для AndroidСтатистика   Отзывы о Google Allo 7.0.023 для AndroidОтзывы (0)  
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Google Allo - "умный" месенджер от компании Google для Android-смартфонов и планшетов, включающий в себя встроенный помощник Google Assistant. Приложение дает возможность пользователю рисовать на фотографиях, добавлять к ним текст, после чего их можно отправить друзьям. Также присутствует множество разнообразных стикеров, режим Инкогнито, возможность изменения размера шрифта сообщений, шифрование переписки и многое другое.

Ключевые особенности Google Allo:

  • Возможность рисовать на фотографиях или добавляйте к ним текст.
  • Огромное количество всевозможных стикеров.
  • Возможность быстро и легко изменить размер шрифта сообщений при помощи свайпа по экрану.
  • Наличие функции "Умный ответ", благодаря которой система предлагает пользователю подходящие ответы на сообщения.
  • Наличие встроенного помощника Google Ассистент.
  • Режим инкогнито, позволяющий общаться в чатах, защищенных с помощью сквозного шифрования, использовать скрытые оповещения и выбирать срок хранения сообщений.
Что нового в Google Allo 7.0.023 для Android?
  • Исправлены ошибки, улучшена производительность.
Скриншоты Google Allo:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 24
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыICQ, чаты, пейджеры

Отзывы о программе Google Allo

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