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5 Google Allo - "умный" месенджер от компании Google для Android-смартфонов и планшетов, включающий в себя встроенный помощник Google Assistant. Приложение дает возможность пользователю рисовать на фотографиях, добавлять к ним текст, после чего их можно отправить друзьям. Также присутствует множество разнообразных стикеров, режим Инкогнито, возможность изменения размера шрифта сообщений, шифрование переписки и многое другое. Ключевые особенности Google Allo: Возможность рисовать на фотографиях или добавляйте к ним текст.

Огромное количество всевозможных стикеров.

Возможность быстро и легко изменить размер шрифта сообщений при помощи свайпа по экрану.

Наличие функции "Умный ответ", благодаря которой система предлагает пользователю подходящие ответы на сообщения.

Наличие встроенного помощника Google Ассистент.

Режим инкогнито, позволяющий общаться в чатах, защищенных с помощью сквозного шифрования, использовать скрытые оповещения и выбирать срок хранения сообщений. Google Allo для iOS Что нового в Google Allo 7.0.023 для Android?

Исправлены ошибки, улучшена производительность.