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Управление учебным центром для Windows

Управление учебным центром 1.32

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Описание Управление учебным центром 1.32Описание   Скачать Управление учебным центром 1.32СКАЧАТЬ (16 Мб) Скриншоты Управление учебным центром 1.32Скриншоты (7)   Статистика Управление учебным центром 1.32Статистика   Отзывы о Управление учебным центром 1.32Отзывы (0)  
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Управление учебным центром - удобная в использовании программа предназначенная для учета клиентов в учебном центре, детском учебном центре, ДОУ, развивающих кружках, языковых курсах и т.д.

Ключевые возможности программы Управление учебным центром:

  •  Учет клиентов/учеников учебного центра.
  •  Расписание занятий учеников и график работы преподавателей.
  •  Расписание занятий по залам, аудиториям, классам.
  •  Учет занятий, контроль посещяемости учеников.
  •  Учет скидок для учеников на занятия.
  •  Учет оплат клиентов за занятия, платежей за аренду и других платежей.
  •  Расчет выплат преподавателям и ассистентам за занятия.
  •  Отчёты по ученикам, клиентам и сотрудникам.

Существует 2 конфигурации для программы управления учебным центром.

Первая конфигурация является универсальной и в ней за клиентов приняты сами ученики к которым привязываются занятия и оплаты за эти занятия. Если у ученика есть представители (например родители), то их так же можно привязывать к ученику. Все отчёты строятся относительно учеников. Конфигурация может использоваться для учета занятий как во взрослых группах так и в детских.

Вторая конфигурация создана специально для детских учебных центров, кружков и секций. Единственное отличие от первой универсальной конфигурации состоит в том, что за клиента принимается не сам ученик, а родитель ученика и оплаты привязываются к родителям. Так же к родителям (представителям) привязываются сами ученики (например у одного родителя может быть двое или трое детей). Данная конфигурация удобна если, например, один или несколько детей одного родителя ходят в разные секции а оплата принимается централизовано от одного родителя или когда просто такой подход видится более верным.

Что нового в Управление учебным центром 1.32?
общее ускорение работы программы
Скриншоты Управление учебным центром:

Статус программы Демо версия | Цена: 2000
Ограничение в работе программы60 запусков
ОперационкаWindows 10, 7
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)1 / 129
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыВедение дел - Финансы - другое

Отзывы о программе Управление учебным центром

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