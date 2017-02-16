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5 Учим цифры для детей - развивающая игра для детей, обучающая ребенка логике и счету в игровой форме. Игра познакомит малышей с основами математики и научит считать. Изучение цифр, обучение счету и математике превращается в игру. С помощью приложения ваш ребенок: Научится считать.

Запомнит как выглядят цифры и как произносятся.

Разовьёт логику и память.

Научится порядку цифр.

Поймет какую величину несет каждая цифра.

Научится основам математики.

Улучшит способности к абстрактному мышлению. Ключевые особенности Учим цифры для детей: 15 разнообразных мини - игр на развитие.

Цифры для детей - это обучение в игровой форме.

Все уровни понятны ребенку, игра подходит для самообучения.

Все цифры озвучены.

Для прохождения задачек – головоломок не требуется умение читать.

Содержимое заданий создается случайным образом при запуске игры. Это позволяет проходить уровни любое количество раз Игра содержит уровни - головоломки с цифрами. Для прохождения уровня ребенок будет использовать счет и математику. Все игры - это задания на сообразительность для детей. Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.

В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app Учим цифры для детей для Android