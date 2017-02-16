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Учим цифры для детей для iOS

Учим цифры для детей 1.3 для iPhone, iPad

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Описание Учим цифры для детей 1.3 для iPhone, iPadОписание   Скачать Учим цифры для детей 1.3 для iPhone, iPadСКАЧАТЬ (52.9 Мб) Скриншоты Учим цифры для детей 1.3 для iPhone, iPadСкриншоты (4)   Статистика Учим цифры для детей 1.3 для iPhone, iPadСтатистика   Отзывы о Учим цифры для детей 1.3 для iPhone, iPadОтзывы (0)  
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Учим цифры для детей - развивающая игра для детей,  обучающая ребенка логике и счету в игровой форме. Игра познакомит малышей с основами математики и научит считать. Изучение цифр, обучение счету и математике превращается в игру.

С помощью приложения ваш ребенок:

  • Научится считать.
  • Запомнит как выглядят цифры и как произносятся.
  • Разовьёт логику и память.
  • Научится порядку цифр.
  • Поймет какую величину несет каждая цифра.
  • Научится основам математики.
  • Улучшит способности к абстрактному мышлению.

Ключевые особенности Учим цифры для детей:

  • 15 разнообразных мини - игр на развитие.
  • Цифры для детей - это обучение в игровой форме.
  • Все уровни понятны ребенку, игра подходит для самообучения. 
  • Все цифры озвучены. 
  • Для прохождения  задачек – головоломок не требуется умение читать.
  • Содержимое заданий создается случайным образом при запуске игры. Это позволяет проходить уровни любое количество раз

Игра содержит уровни - головоломки с цифрами. Для прохождения уровня ребенок будет использовать счет и математику. Все игры - это задания на сообразительность для детей.

Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.
В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app

Скриншоты Учим цифры для детей:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаiOS iOS 6.x, iOS 7.x, iOS 8.x, iOS 9.x
Интерфейс Английский, Русский, Испанскийвсе языки
Закачек (сегодня/всего)0 / 23
Разработчик
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Категории программыЛогические

Отзывы о программе Учим цифры для детей

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