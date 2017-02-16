Учим цифры для детей - развивающая игра для детей, обучающая ребенка логике и счету в игровой форме. Игра познакомит малышей с основами математики и научит считать. Изучение цифр, обучение счету и математике превращается в игру.
С помощью приложения ваш ребенок:
- Научится считать.
- Запомнит как выглядят цифры и как произносятся.
- Разовьёт логику и память.
- Научится порядку цифр.
- Поймет какую величину несет каждая цифра.
- Научится основам математики.
- Улучшит способности к абстрактному мышлению.
Ключевые особенности Учим цифры для детей:
- 15 разнообразных мини - игр на развитие.
- Цифры для детей - это обучение в игровой форме.
- Все уровни понятны ребенку, игра подходит для самообучения.
- Все цифры озвучены.
- Для прохождения задачек – головоломок не требуется умение читать.
- Содержимое заданий создается случайным образом при запуске игры. Это позволяет проходить уровни любое количество раз
Игра содержит уровни - головоломки с цифрами. Для прохождения уровня ребенок будет использовать счет и математику. Все игры - это задания на сообразительность для детей.
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