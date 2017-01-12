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Динамо Киев (Dynamo Kyiv) - приложение для iPhone, разработанное специально для поклонников футбола и, в частности, для фанатов ФК Динамо Киев. Позволяет каждому пользователю удобным образом получить доступ ко всей информации в одном месте и быть ближе к любимой команде.
Приложение предлагает следующее:
- Новости, уникальные материалы и twitter лента:
- новости с официального сайта;
- эксклюзивные материалы: аналитические статьи, инфографика, спец.материалы, фото- и видео-репортажи снятые на камеру с обзором 360 градусов, новостные дайджесты и многое другое;
- в режиме реального времени следить за футбольной twitter-лентой не покидая приложения;
- фотографии со стадиона, с закрытых тренировок, новости изнутри клуба и прочую информацию, к которой нет доступа у журналистов.
- Фотоотчёты и видеорепортажи:
- подборки лучших моментов с матчей;
- отчёты с тренировок;
- видеоролики;
- интервью и многое другое.
- Онлайн трансляции матчей:
- прямые видеотрансляции игр ФК Динамо Киев основного состава;
- игры команд U-19 и U-21;
- следить за текстовой трансляцией игр;
- актуальная статистика по каждому матчу;
- пользователи, у которых нет высокоскоростного подключения к сети интернет, могут наблюдать за ходом матча в формате живой инфографики, которая даже опережает на несколько секунд телевизионные трансляции.
- Расписание, календарь и турнирные таблицы
- календарь ближайших игр;
- турнирные таблицы Премьер Лиги и Лиги чемпионов;
- индивидуальная подборка связанных новостей и статей.
- Информация о клубе и команде
- детальная информация о клубе, менеджменте и тренерских составах4
- статистика каждого игрока, его профиль и интересную информацию о нём4
- в профиле каждого игрока также можно почитать, связанные с ним, материалы, которые постоянно обновляются и дополняются.
- Чекины и профиль пользователя:
- с помощью приложения можно чекиниться на стадионах, футбольных фан-зонах, а также в заведениях партнёров ФК Динамо Киев. Пользователи получают за это опыт, улучшая свой профиль и увеличивая персональный рейтинг;
- также можно делиться в социальных сетях новостями, фотографиями, трансляциями и чекинами, чтобы быстрее развивать свой статус болельщика и открывать новые возможности.
Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.
В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app