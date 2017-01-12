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5 Динамо Киев (Dynamo Kyiv) - приложение для iPhone, разработанное специально для поклонников футбола и, в частности, для фанатов ФК Динамо Киев. Позволяет каждому пользователю удобным образом получить доступ ко всей информации в одном месте и быть ближе к любимой команде. Приложение предлагает следующее: Новости, уникальные материалы и twitter лента: новости с официального сайта; эксклюзивные материалы: аналитические статьи, инфографика, спец.материалы, фото- и видео-репортажи снятые на камеру с обзором 360 градусов, новостные дайджесты и многое другое; в режиме реального времени следить за футбольной twitter-лентой не покидая приложения; фотографии со стадиона, с закрытых тренировок, новости изнутри клуба и прочую информацию, к которой нет доступа у журналистов.

Фотоотчёты и видеорепортажи: подборки лучших моментов с матчей; отчёты с тренировок; видеоролики; интервью и многое другое.

Онлайн трансляции матчей: прямые видеотрансляции игр ФК Динамо Киев основного состава; игры команд U-19 и U-21; следить за текстовой трансляцией игр; актуальная статистика по каждому матчу; пользователи, у которых нет высокоскоростного подключения к сети интернет, могут наблюдать за ходом матча в формате живой инфографики, которая даже опережает на несколько секунд телевизионные трансляции.

Расписание, календарь и турнирные таблицы календарь ближайших игр; турнирные таблицы Премьер Лиги и Лиги чемпионов; индивидуальная подборка связанных новостей и статей.

Информация о клубе и команде детальная информация о клубе, менеджменте и тренерских составах4 статистика каждого игрока, его профиль и интересную информацию о нём4 в профиле каждого игрока также можно почитать, связанные с ним, материалы, которые постоянно обновляются и дополняются.

Чекины и профиль пользователя: с помощью приложения можно чекиниться на стадионах, футбольных фан-зонах, а также в заведениях партнёров ФК Динамо Киев. Пользователи получают за это опыт, улучшая свой профиль и увеличивая персональный рейтинг; также можно делиться в социальных сетях новостями, фотографиями, трансляциями и чекинами, чтобы быстрее развивать свой статус болельщика и открывать новые возможности.

Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.

В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app Динамо Киев для Android