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Динамо Киев для iOS

Динамо Киев 1.0.13 для iPhone, iPad

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Описание Динамо Киев 1.0.13 для iPhone, iPadОписание   Скачать Динамо Киев 1.0.13 для iPhone, iPadСКАЧАТЬ (28.4 Мб) Скриншоты Динамо Киев 1.0.13 для iPhone, iPadСкриншоты (2)   Статистика Динамо Киев 1.0.13 для iPhone, iPadСтатистика   Отзывы о Динамо Киев 1.0.13 для iPhone, iPadОтзывы (0)  
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5.00 из 5, всего оценок - 2
  • Рейтинг программы - 5.00 из 5
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Динамо Киев (Dynamo Kyiv) - приложение для iPhone, разработанное специально для поклонников футбола и, в частности, для фанатов ФК Динамо Киев. Позволяет каждому пользователю удобным образом получить доступ ко всей информации в одном месте и быть ближе к любимой команде.

Приложение предлагает следующее:

  • Новости, уникальные материалы и twitter лента:
    • новости с официального сайта;
    • эксклюзивные материалы: аналитические статьи, инфографика, спец.материалы, фото- и видео-репортажи снятые на камеру с обзором 360 градусов, новостные дайджесты и многое другое;
    • в режиме реального времени следить за футбольной twitter-лентой не покидая приложения;
    • фотографии со стадиона, с закрытых тренировок, новости изнутри клуба и прочую информацию, к которой нет доступа у журналистов.
  • Фотоотчёты и видеорепортажи:
    • подборки лучших моментов с матчей;
    • отчёты с тренировок;
    • видеоролики;
    • интервью и многое другое.
  • Онлайн трансляции матчей:
    • прямые видеотрансляции игр ФК Динамо Киев основного состава;
    • игры команд U-19 и U-21;
    • следить за текстовой трансляцией игр;
    • актуальная статистика по каждому матчу;
    • пользователи, у которых нет высокоскоростного подключения к сети интернет, могут наблюдать за ходом матча в формате живой инфографики, которая даже опережает на несколько секунд телевизионные трансляции.
  • Расписание, календарь и турнирные таблицы
    • календарь ближайших игр;
    • турнирные таблицы Премьер Лиги и Лиги чемпионов;
    • индивидуальная подборка связанных новостей и статей.
  • Информация о клубе и команде
    • детальная информация о клубе, менеджменте и тренерских составах4
    • статистика каждого игрока, его профиль и интересную информацию о нём4
    • в профиле каждого игрока также можно почитать, связанные с ним, материалы, которые постоянно обновляются и дополняются.
  • Чекины и профиль пользователя:
    • с помощью приложения можно чекиниться на стадионах, футбольных фан-зонах, а также в заведениях партнёров ФК Динамо Киев. Пользователи получают за это опыт, улучшая свой профиль и увеличивая персональный рейтинг;
    • также можно делиться в социальных сетях новостями, фотографиями, трансляциями и чекинами, чтобы быстрее развивать свой статус болельщика и открывать новые возможности.

Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.
В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app

Скриншоты Динамо Киев:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаiOS iOS 8.x, iOS 9.x
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 15
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыСпорт

Отзывы о программе Динамо Киев

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