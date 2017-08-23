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Windows Live Movie Maker 16.4.3528.331 Windows Live Movie Maker - мощный и функциональный инструмент от компании Microsoft, с помощью которого можно создавать фильмы, эффектные видеоклипы из фотографий и VideoPad Video Editor 5.04 VideoPad Video Editor - видеоредактор с поддержкой огромного количества графических и видео форматов. Предлагает широкий ряд эффектов перехода, средства оптимизации Adobe After Effects CC 2017.2 14.2.0.198 Программу Adobe After Effects называют Photoshopом для видео. Все, что только можно придумать для обработки видео реализовано в программе Adobe After Effects самым