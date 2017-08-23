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VEGAS Movie Studio для Windows

VEGAS Movie Studio 14.0.0 (Build 127)

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Описание VEGAS Movie Studio 14.0.0 (Build 127)Описание   Скачать VEGAS Movie Studio 14.0.0 (Build 127)СКАЧАТЬ (4,56 Мб) Скриншоты VEGAS Movie Studio 14.0.0 (Build 127)Скриншоты (12)   Статистика VEGAS Movie Studio 14.0.0 (Build 127)Статистика   Отзывы о VEGAS Movie Studio 14.0.0 (Build 127)Отзывы (1)  
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3.67 из 5, всего оценок - 3
  • Рейтинг программы - 3.67 из 5
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VEGAS Movie Studio - отличный видеоредактор с мощными инструментами редактирования и огромным спектром видео и аудио эффектов.

Позволит вам создать уникальные видеоролики, слайдшоу и т.п. Просто перетаскивайте необходимые файлы на шкалу времени, выбирайте эффекты и начинайте экспериментировать, не беспокоясь об ошибках. Вы можете вставлять в свое видео изображения, накладывать музыку, добавлять заголовки и текст и многое другое. Вы запросто сможете получить отличные результаты на домашнем компьютере.

Особенности приложения:

  • Редактирование видео:
    • более 500 настраиваемых переходов, фильтров и эффектов;
    • настройка продолжительности эффектов;
    • добавление анимированного эффектов;
    • персонализация видео с анимированным текстом, титрами и т.п.;
    • настройка видео для воспроизведения в замедленном или ускоренном режиме;
    • зеленый экран;
    • картинка-в-картинке.
  • Включает в себя мощные аудио инструменты:
    • добавление музыки;
    • восстановление аудио - удаление нежелательных шумов и щелчков;
    • применение эффектов к отдельному аудио треку;
    • контроль громкости и панорамирование;
    • запись и редактирование аудио в реальном времени;
    • поддержка петли ACID.
  • Импорт фотографий и видео с различных цифровых устройств, включая HDV и AVCHD видеокамер, смартфонов и фотоаппаратов:
    • восстановление тусклых и блеклых изображений;
    • настройка яркости и контрастности;
    • баланс цвета;
    • удаление эффекта красных глаз.
  • Возможность создавать интерактивные меню для DVD. Также можно воспользоваться одним из более чем 40 имеющихся в программе шаблонов.
  • Включены видеоуроки, которые научат, как применять эффекты и создавать видео.
  • Готовое видео можно загрузить в Интернет, записать на DVD или сохранить на ПК.
  • Поддерживаемые форматы:
    • импорт: AAC, AA3, AIFF, AVI, BMP, CDA, FLAC, GIF, JPEG, MP3, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, MVC, OGG, OMA, PCA, PNG, QuickTime®, SND, SFA, W64, WAV, WDP, WMA, WMV, XAVC S;
    • экспорт: AAC, AC3, AA3, AIFF, AVC, AVI, BMP, FLAC, JPEG, LPEC, MP3, MPEG-2, MPEG-4, MVC, OGG, PCA, PNG, TIFF, QuickTime, W64, WAV, WDP, WMA, WMV, XAVC S.
Скриншоты VEGAS Movie Studio:

Статус программы Условно-бесплатная | Цена: $49.95
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)1 / 273
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыРедакторы
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Отзывы о программе VEGAS Movie Studio

не важно про VEGAS Movie Studio 13.0.0 (Build 207) [31-10-2016]

капец что это за ерунда переделанный Soni vegas капец разрабочику даже звезды дать не льзя такой убогий интерфейс
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