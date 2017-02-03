Foxit PDF для Android

Foxit PDF 5.3.0.1309 для Android

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Описание Foxit PDF 5.3.0.1309 для AndroidОписание   Скачать Foxit PDF 5.3.0.1309 для AndroidСКАЧАТЬ (26,59 Мб) Скриншоты Foxit PDF 5.3.0.1309 для AndroidСкриншоты (9)   Статистика Foxit PDF 5.3.0.1309 для AndroidСтатистика   Отзывы о Foxit PDF 5.3.0.1309 для AndroidОтзывы (0)  
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Foxit PDF Reader – простая и удобная программа для чтения и редактирования PDF-файлов. Отличается высокой скоростью работы и быстротой открытия файлов.

Пользователи могут добавлять комментарии и вести совместную работу над одним проектом, при чем, специальные технологии защищают конфиденциальные данные от постороннего вмешательства. Для этого используется специальная разработка ConnectedPDF, она преобразовывает PDF-файлы в формат ConnectedPDF, и может отслеживать, какие пользователи смотрели документ или редактировали его.

PDF-формы можно заполнять и сохранять, экспортировать или импортировать, а также отправлять их по протоколам HTTP и FTP или по e-mail. Присутствует интеграция с облачными хранилищами Google Drive, Box, Dropbox, OneDrive и блокнотом Evernote.

Что нового в Foxit PDF 5.3.0.1309 для Android?
  • Создавайте двухмерные штрихкоды для PDF-форм с поддержкой Ultraforms.
  • Открывайте документы, переходя по встроенным гиперссылкам.
  • Делитесь документацией и участвуйте в обсуждениях относительно PDF-документов.
  • Автоматическое переворачивание.
  • Сохраняйте, синхронизируйте и открывайте PDF-файлы в Foxit Cloud Reading.
  • Улучшайте рабочий процесс по передаче и сохранению локальных PDF-файлов в облачные службы.
  • ыбирайте тип подписки на выпуск Business — месячная или годовая.
Скриншоты Foxit PDF:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)2 / 148
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыКонвертирование - PDF - Редакторы текста

Отзывы о программе Foxit PDF

Admin

Отзывов о программе Foxit PDF 5.3.0.1309 для Android пока нет, можете добавить...

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