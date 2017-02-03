Foxit PDF Reader – простая и удобная программа для чтения и редактирования PDF-файлов. Отличается высокой скоростью работы и быстротой открытия файлов.

Пользователи могут добавлять комментарии и вести совместную работу над одним проектом, при чем, специальные технологии защищают конфиденциальные данные от постороннего вмешательства. Для этого используется специальная разработка ConnectedPDF, она преобразовывает PDF-файлы в формат ConnectedPDF, и может отслеживать, какие пользователи смотрели документ или редактировали его.

PDF-формы можно заполнять и сохранять, экспортировать или импортировать, а также отправлять их по протоколам HTTP и FTP или по e-mail. Присутствует интеграция с облачными хранилищами Google Drive, Box, Dropbox, OneDrive и блокнотом Evernote.