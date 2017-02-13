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5 PDF Annotator - удобное приложение, с помощью которого можно с легкостью добавлять к любому PDF документу собственные примечания, аннотации, подписи, а также другие элементы, в том числе фотографии, рисунки и чертежи и многое другое. Ключевые особенности PDF Annotator: Добавление примечаний и аннотаций к любому PDF документа.

Добавление комментариев, исправлений, подписей, фотографий и рисунков.

Сохранение аннотаций в исходном файле.

Возможность делиться собственными аннотациями с коллегами.

Добавление комментариев поверх содержимого PDF.

Поддержка стилуса или графических планшетов.

Восстановление исходного документа.

Быстрое удаление или скрытие всей разметки.

Добавление в документ новых страниц.

Возможность объединения документов, копирования, изменения порядка или удаления страниц.