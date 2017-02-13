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PDF Annotator для Windows

PDF Annotator 6.1.0.609

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Описание PDF Annotator 6.1.0.609Описание   Скачать PDF Annotator 6.1.0.609СКАЧАТЬ (33,04 Мб) Скриншоты PDF Annotator 6.1.0.609Скриншоты (7)   Статистика PDF Annotator 6.1.0.609Статистика   Отзывы о PDF Annotator 6.1.0.609Отзывы (0)  
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2.33 из 5, всего оценок - 3
  • Рейтинг программы - 2.33 из 5
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PDF Annotator - удобное приложение, с помощью которого можно с легкостью добавлять к любому PDF документу собственные примечания, аннотации, подписи, а также другие элементы, в том числе фотографии, рисунки и чертежи и многое другое.

Ключевые особенности PDF Annotator:

  • Добавление примечаний и аннотаций к любому PDF документа.
  • Добавление комментариев, исправлений, подписей, фотографий и рисунков.
  • Сохранение аннотаций в исходном файле.
  • Возможность делиться собственными аннотациями с коллегами.
  • Добавление комментариев поверх содержимого PDF.
  • Поддержка стилуса или графических планшетов.
  • Восстановление исходного документа.
  • Быстрое удаление или скрытие всей разметки.
  • Добавление в документ новых страниц.
  • Возможность объединения документов, копирования, изменения порядка или удаления страниц.
Скриншоты PDF Annotator:

Статус программы Условно-бесплатная | Цена: $69.95
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)1 / 122
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыPDF

Отзывы о программе PDF Annotator

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Отзывов о программе PDF Annotator 6.1.0.609 пока нет, можете добавить...

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