PDF Annotator - удобное приложение, с помощью которого можно с легкостью добавлять к любому PDF документу собственные примечания, аннотации, подписи, а также другие элементы, в том числе фотографии, рисунки и чертежи и многое другое.
Ключевые особенности PDF Annotator:
Добавление примечаний и аннотаций к любому PDF документа.
Добавление комментариев, исправлений, подписей, фотографий и рисунков.
Сохранение аннотаций в исходном файле.
Возможность делиться собственными аннотациями с коллегами.
Добавление комментариев поверх содержимого PDF.
Поддержка стилуса или графических планшетов.
Восстановление исходного документа.
Быстрое удаление или скрытие всей разметки.
Добавление в документ новых страниц.
Возможность объединения документов, копирования, изменения порядка или удаления страниц.