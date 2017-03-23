Полезный инструмент для подготовки бизнес плана, обладающий элементами обучающей программы и дающий возможность существенно поднять уровень знаний пользователя по экономике. Программа сопровождается большим количеством примеров с комментариями

LS · Книга доходов и расходов - программа для учета доходов и расходов для УСН организации или индивидуального предпринимателя

Мои продажи 2.0

Мои продажи - бесплатная программа для учета продаж и товаров. Предназначена для розничных торговых точек, которые работают по "упрощенке"

Money Manager Ex 1.3.2

Money Manager Ex - это финансовая программа, которая будет полезна всем, кто хочет научиться управлять и иметь четкое представление о своих денежных потоках, активах, имуществе

Управление учебным центром 1.32

Управление учебным центром - программа учета клиентов в учебных центрах, различных кружках и курсах. Присутствует возможность вести расписание занятий, учет скидок и оплат, осуществлять расчет выплат преподавателям, а также делать отчеты по ученикам