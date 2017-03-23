Ломбард для Windows

Ломбард 11.3.2

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Описание Ломбард 11.3.2Описание   Скачать Ломбард 11.3.2СКАЧАТЬ (3,05 Мб) Скриншоты Ломбард 11.3.2Скриншоты (5)   Статистика Ломбард 11.3.2Статистика   Отзывы о Ломбард 11.3.2Отзывы (0)  
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Ломбард - удобная в эксплуатации программа для автоматизации оперативного учета в ломбарде.

  • Схема начисления процентов – за фактический срок пользования кредитом.
  • Возможность учета процентов до выкупа (в т.ч. ожидаемые проценты).
  • Реализован отчет, формирующий данные для отчета о деятельности ломбарда в ЦБ РФ.

За пользование кредитом залогодателем платятся проценты в ломбард (за фактическое количество дней):

  • проценты за пользование кредитом - от суммы кредита,
  • проценты за хранение - от суммы оценки.

При этом весь период пользования может делиться на 2 интервала: количество дней по договору и после (льготный срок), соответственно для этих периодов можно поставить разные проценты за кредит в пределах одного билета. Есть возможность ставить разные проценты или количество дней по договору от билета к билету при его заполнении. Также реализована возможность автоматически проставлять проценты в случае, когда величина процента за кредит зависит от суммы кредита, количества дней по договору или типа предметов залога.

Скриншоты Ломбард:

Статус программы Демо версия
Ограничение в работе программы100 записей
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
Разработчик
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Категории программыФинансы

Отзывы о программе Ломбард

Admin

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