Комиссионная торговля для Windows

Комиссионная торговля 8.2.3

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Описание Комиссионная торговля 8.2.3Описание   Скачать Комиссионная торговля 8.2.3СКАЧАТЬ (2,83 Мб) Скриншоты Комиссионная торговля 8.2.3Скриншоты (5)   Статистика Комиссионная торговля 8.2.3Статистика   Отзывы о Комиссионная торговля 8.2.3Отзывы (0)  
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Комиссионная торговля - программа для автоматизации оперативного учета комиссионной торговли. Учет товара ведется по учетным карточкам комитентов с указанием договорной (продажной) цены и процента комиссионного вознаграждения.

Реализованы автоматическая уценка и расчеты с комитентами.

Формируемые печатные документы и отчеты: учетная карточка комитента, договор комиссии, ценники, товарный чек, справка о продаже товаров, акт об уценке товара, акт о снятии товара с продажи, отчет по продажам, товарный отчет, ПКО, РКО, отчет по кассе.

Скриншоты Комиссионная торговля:

Статус программы Демо версия
Ограничение в работе программы100 записей
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
Разработчик
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Категории программыСкладской учет

Отзывы о программе Комиссионная торговля

Admin

Отзывов о программе Комиссионная торговля 8.2.3 пока нет, можете добавить...

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