АРТ: Магазин 2.41
АРТ: Магазин - автоматизация розничной торговли. Является мощной и функциональной программой для ведения полного учета розничной торговли штучным товаром
Диста ERP Free 5.94.0.1
Диста ERP Free - бесплатная программа для склада и торговли. Это облегченный вариант коммерческих версий системы Диста ERP
Тирика-Магазин 6.4.9
Тирика-Магазин - простая в использовании программа для магазинов или торговых точек любого профиля, позволяющая вести регистрацию продаж и закупок, остатков товара, прихода и расхода денег
Каяла: Торговое место 1.2
Каяла: Торговое место - программа учета для небольшого магазина, с помощью которого можно автоматизировать торговлю без бухгалтерской подготовки. Предлагает все необходимые функции для товароведения, торговли, склада, ведения кассы и составления отчетов
Штрих-код Комбайн 1.0.1
Barcode Harvester - удобное приложение, способное преобразовать ваш телефон в мощный инструмент, совмещающий в себе сканер штрих-кода, терминал сбора данных и средство для проведения инвентаризации. Присутствует поддержка большинства учетных программ
Склад и торговля 2.845
Склад и торговля - программа для автоматизации продаж и складского учета