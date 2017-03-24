Тирика-Магазин - простая в использовании программа для магазинов или торговых точек любого профиля, позволяющая вести регистрацию продаж и закупок, остатков товара, прихода и расхода денег

Диста ERP Free - бесплатная программа для склада и торговли. Это облегченный вариант коммерческих версий системы Диста ERP

АРТ: Магазин - автоматизация розничной торговли. Является мощной и функциональной программой для ведения полного учета розничной торговли штучным товаром

Каяла: Торговое место 1.2

Каяла: Торговое место - программа учета для небольшого магазина, с помощью которого можно автоматизировать торговлю без бухгалтерской подготовки. Предлагает все необходимые функции для товароведения, торговли, склада, ведения кассы и составления отчетов

Штрих-код Комбайн 1.0.1

Barcode Harvester - удобное приложение, способное преобразовать ваш телефон в мощный инструмент, совмещающий в себе сканер штрих-кода, терминал сбора данных и средство для проведения инвентаризации. Присутствует поддержка большинства учетных программ

Склад и торговля 2.845

Склад и торговля - программа для автоматизации продаж и складского учета