Carroll 1.23
Carroll - простенький инструмент для управления разрешением экрана монитора
DisplayFusion 8.1.2
DisplayFusion - приложение, которое призвано существенно упростить жизнь владельцев мультимониторных систем. Кроме этого присутствует возможность управлять управлять
AquaSnap 1.22.1
AquaSnap - удобная утилита, которая позволяет более эффективно управлять окнами на рабочем столе монитора, предоставляющая в распоряжение пользователя такие функции,
Winaero Tweaker 0.7.0.3
Winaero Tweaker - портативная системная утилита для настройки внешнего вида и дополнительной функциональности операционных систем семейства Windows, в том числе и
Fences 3.03
Fences - программа с помощью которой пользователь может организовать и привести в порядок свой рабочий стол путем группировки иконок в зависимости от их категории
Actual Multiple Monitors 8.9.1
Actual Multiple Monitors - программа для повышения эффективности и удобства использования нескольких мониторов