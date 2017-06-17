DisplayFusion для Windows

DisplayFusion 8.1.2

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Описание DisplayFusion 8.1.2Описание   Скачать DisplayFusion 8.1.2СКАЧАТЬ (19,75 Мб) Скриншоты DisplayFusion 8.1.2Скриншоты (7)   Статистика DisplayFusion 8.1.2Статистика   Отзывы о DisplayFusion 8.1.2Отзывы (0)  
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4.67 из 5, всего оценок - 3
  • Рейтинг программы - 4.67 из 5
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DisplayFusion - функциональный инструмент, который существенно упростит работу пользователя с мультимониторными системами, а также позволяет управлять обоями рабочего стола. С помощью приложения можно переключать изображения между разными мониторами, отобразить содержимое активного окна на соседнем экране, настроить автоматическую смену фонового рисунка на рабочем столе, через заданный пользователем интервал времени, масштабировать окна, а также присутствует тесная интеграция с сервисом Flickr, благодаря чему можно быстро загружать новые обои.

Ключевые особенности DisplayFusion:

  • Наличие мультимониторной панели задач.
  • Возможность устанавливать на каждый монитор персональные обои рабочего стола.
  • Возможность распределить изображение фона рабочего стола по всем мониторам.
  • Тесная интеграция с сервисом Flickr, благодаря чему можно быстро загружать новые обои.
  • Поддержка настраиваемых "горячих" клавиш.
  • Автоматическая смена обоев, через заданный интервал времени.
  • Автоматическое прикрепление окон к краям монитора.
  • Интегрированный поиск и скачивание обоев с Flickr и Vladstudio
  • Возможность удаленного управления ПК при помощи смартфона или планшета.
  • Масштабирование окон и многое другое.
Скриншоты DisplayFusion:

Статус программы Условно-бесплатная | Цена: $25.00
Ограничение в работе программы30 дней
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)1 / 317
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыДесктоп менеджеры
 Программа DisplayFusion отмечена редакцией SoftPortal.com
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Отзывы о программе DisplayFusion

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