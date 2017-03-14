AquaSoft SlideShow для Windows

AquaSoft SlideShow 10.4.0.8

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Описание AquaSoft SlideShow 10.4.0.8Описание   Скачать AquaSoft SlideShow 10.4.0.8СКАЧАТЬ (217,17 Мб) Скриншоты AquaSoft SlideShow 10.4.0.8Скриншоты (2)   Статистика AquaSoft SlideShow 10.4.0.8Статистика   Отзывы о AquaSoft SlideShow 10.4.0.8Отзывы (0)  
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4.00 из 5, всего оценок - 1
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AquaSoft SlideShow - приложение, которое предлагает пользователю все необходимые функции для создания домашнего видео и слайд-шоу из фотографий, видео и музыки. Присутствует возможность редактирования видео, благодаря чему можно вырезать ненужные фрагменты, изменять порядок кадров, ускорять или замедлять видео и многое другое. Имеется большое количество эффектов перехода, настраиваемых текстовых эффектов.

Готовое видео можно экспортировать в различных форматах, доступных для воспроизведения на других ПК, проекторах, HD/4K-телевизорах и мониторах, смартфонах, планшетах и других мобильных устройствах, публикации в социальных сервисах типа YouTube, Facebook, Vimeo и пр., а также записи на CD, DVD, AVCHD или Blu-Ray диски.

Ключевые особенности AquaSoft SlideShow:

  • Встроенный редактор видео.
  • Возможность наложения звука.
  • Большое количество эффектов перехода.
  • Более 100 текстовых эффектов.
  • Возможность ускорять или замедлять видео.
  • Аппаратное ускорение декодирования видео.
  • Поддержка различных форматов.
Скриншоты AquaSoft SlideShow:

Статус программы Условно-бесплатная | Цена: $79.90
Ограничение в работе программы30 дней
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)5 / 161
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыРедакторы - Фото

Отзывы о программе AquaSoft SlideShow

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Отзывов о программе AquaSoft SlideShow 10.4.0.8 пока нет, можете добавить...

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