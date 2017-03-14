AquaSoft SlideShow - приложение, которое предлагает пользователю все необходимые функции для создания домашнего видео и слайд-шоу из фотографий, видео и музыки. Присутствует возможность редактирования видео, благодаря чему можно вырезать ненужные фрагменты, изменять порядок кадров, ускорять или замедлять видео и многое другое. Имеется большое количество эффектов перехода, настраиваемых текстовых эффектов.

Готовое видео можно экспортировать в различных форматах, доступных для воспроизведения на других ПК, проекторах, HD/4K-телевизорах и мониторах, смартфонах, планшетах и других мобильных устройствах, публикации в социальных сервисах типа YouTube, Facebook, Vimeo и пр., а также записи на CD, DVD, AVCHD или Blu-Ray диски.

Ключевые особенности AquaSoft SlideShow: