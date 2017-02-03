Music Player - приложение с красноречивым названием, говорящее само за себя. Программа представляет собой неплохой мобильный аудио плеер, включающий в себя все необходимые функции для комфортного прослушивания любимой музыки в формате MP3: 5-полосный эквалайзер, усилитель басов и звуковой виртуализатор, быстрый поиск аудио файлов, различные звуковые эффекты и многое другое. Присутствует сортировка композиций по названию трека, альбом, жанру, спискам воспроизведения и названию каталога с музыкой.
Ключевые особенности Music Player:
Просмотр и воспроизведение музыки по альбомам, исполнителям, жанру, плейлистам, папкам.
Мощный 5-полосный эквалайзер с более 20 шаблонами (классика, фолк, поп, рок, джаз, хип-хоп и пр.).
Ручная настройка эквалайзера.
Мощный басовый усилитель.
Автоматическое сканирование аудио на носителях данных.
Установка таймера сна.
Смена трека при помощи встряхивания мобильного устройста.