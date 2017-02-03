Music Player 1.1.6 для Android Описание СКАЧАТЬ ( 1,79 Мб) Скриншоты (3) Статистика Отзывы (0) Оцените программу!

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5 Music Player - приложение с красноречивым названием, говорящее само за себя. Программа представляет собой неплохой мобильный аудио плеер, включающий в себя все необходимые функции для комфортного прослушивания любимой музыки в формате MP3: 5-полосный эквалайзер, усилитель басов и звуковой виртуализатор, быстрый поиск аудио файлов, различные звуковые эффекты и многое другое. Присутствует сортировка композиций по названию трека, альбом, жанру, спискам воспроизведения и названию каталога с музыкой. Ключевые особенности Music Player: Просмотр и воспроизведение музыки по альбомам, исполнителям, жанру, плейлистам, папкам.

Мощный 5-полосный эквалайзер с более 20 шаблонами (классика, фолк, поп, рок, джаз, хип-хоп и пр.).

Ручная настройка эквалайзера.

Мощный басовый усилитель.

Автоматическое сканирование аудио на носителях данных.

Установка таймера сна.

Смена трека при помощи встряхивания мобильного устройста.

Управление при помощи гарнитуры. Скриншоты Music Player: Статус программы Бесплатная Операционка Android 4.x, 5.x Интерфейс Английский, Русский Закачек (сегодня/всего) 2 / 237 Разработчик Rabbit Последнее обновление 03.02.2017 (Сообщить о новой версии) Категории программы Плееры Отзывы о программе Music Player Admin Отзывов о программе Music Player 1.1.6 для Android пока нет, можете добавить... Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв ТОП-сегодня раздела Новинки раздела Свежие новости