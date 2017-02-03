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Music Player для Android

Music Player 1.1.6 для Android

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Описание Music Player 1.1.6 для AndroidОписание   Скачать Music Player 1.1.6 для AndroidСКАЧАТЬ (1,79 Мб) Скриншоты Music Player 1.1.6 для AndroidСкриншоты (3)   Статистика Music Player 1.1.6 для AndroidСтатистика   Отзывы о Music Player 1.1.6 для AndroidОтзывы (0)  
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Music Player - приложение с красноречивым названием, говорящее само за себя. Программа представляет собой неплохой мобильный аудио плеер, включающий в себя все необходимые функции для комфортного прослушивания любимой музыки в формате MP3: 5-полосный эквалайзер, усилитель басов и звуковой виртуализатор, быстрый поиск аудио файлов, различные звуковые эффекты и многое другое. Присутствует сортировка композиций по названию трека, альбом, жанру, спискам воспроизведения и названию каталога с музыкой.

Ключевые особенности Music Player:

  • Просмотр и воспроизведение музыки по альбомам, исполнителям, жанру, плейлистам, папкам.
  • Мощный 5-полосный эквалайзер с более 20 шаблонами (классика, фолк, поп, рок, джаз, хип-хоп и пр.).
  • Ручная настройка эквалайзера.
  • Мощный басовый усилитель.
  • Автоматическое сканирование аудио на носителях данных.
  • Установка таймера сна.
  • Смена трека при помощи встряхивания мобильного устройста.
  • Управление при помощи гарнитуры.
Скриншоты Music Player:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)2 / 237
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыПлееры

Отзывы о программе Music Player

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