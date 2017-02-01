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Amazer Find your way — самая популярная и интересная двухмерная лабиринт игра для Вашего телефона и планшета. Научитесь играть уже с первых уровней и совершенствуйте свои навыки преодолевая врагов и препятствия.
Перед Вами необычное поле для игры с затемненными участками. Вы должны найти путь к выходу из лабиринта собрав все цветные точки. В игре также присутствуют бонусы которые облегчают прохождение. Не беда, если не хватает бонусов, их всегда можно приобрести в нашем магазине.
Основные возможности Amazer Find your way:
- Открой для себя много ярких и запутанных уровней.
- Простой старт и понятное обучение для новичков.
- Присутствуют разные режимы игры.
- Лучшее сенсорное управление обеспечивает комфортную игру.
- Инновационная игровая механика, основанная на законах математики и физики.
- Универсальное приложение, которое отлично смотрится на телефонах и планшетах.
- Поставь собственный рекорд в этой игре и соревнуйся с другими игроками по всему миру.
- Автосохранение завершенных уровней.
- Синхронизация рекордов и прогресса игры с помощью Facebook.
- Красивая и живая HD графика, оптимизированная для всех типов экранов!
Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.
В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app
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|Что нового в Amazer Find your way 1.3 для iPhone, iPad?
- Добавлены достижения для победы
- Исправлены ошибки