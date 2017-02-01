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Amazer Find your way для iOS

Amazer Find your way 1.3 для iPhone, iPad

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Описание Amazer Find your way 1.3 для iPhone, iPadОписание   Скачать Amazer Find your way 1.3 для iPhone, iPadСКАЧАТЬ (79.5 Мб) Скриншоты Amazer Find your way 1.3 для iPhone, iPadСкриншоты (2)   Статистика Amazer Find your way 1.3 для iPhone, iPadСтатистика   Отзывы о Amazer Find your way 1.3 для iPhone, iPadОтзывы (0)  
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5.00 из 5, всего оценок - 2
  • Рейтинг программы - 5.00 из 5
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Amazer Find your way — самая популярная и интересная двухмерная лабиринт игра для Вашего телефона и планшета. Научитесь играть уже с первых уровней и совершенствуйте свои навыки преодолевая врагов и препятствия.

Перед Вами необычное поле для игры с затемненными участками. Вы должны найти путь к выходу из лабиринта собрав все  цветные точки. В игре также присутствуют бонусы которые облегчают прохождение. Не беда, если не хватает бонусов, их всегда можно приобрести в нашем магазине. 

Основные возможности Amazer Find your way: 

  • Открой для себя много ярких и запутанных уровней.
  • Простой старт и понятное обучение для новичков.
  • Присутствуют разные режимы игры.
  • Лучшее сенсорное управление обеспечивает комфортную игру.
  • Инновационная игровая механика, основанная на законах математики и физики.
  • Универсальное приложение, которое отлично смотрится на телефонах и планшетах.
  • Поставь собственный рекорд в этой игре и соревнуйся с другими игроками по всему миру. 
  • Автосохранение завершенных уровней.
  • Синхронизация рекордов и прогресса игры с помощью Facebook.
  • Красивая и живая HD графика, оптимизированная для всех типов экранов!

Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.
В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app

Что нового в Amazer Find your way 1.3 для iPhone, iPad?
  • Добавлены достижения для победы
  • Исправлены ошибки
Скриншоты Amazer Find your way:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаiOS iOS 7.x
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)0 / 8
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыГоловоломки

Отзывы о программе Amazer Find your way

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