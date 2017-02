Amazer Find your way 1.3 для iPhone, iPad Описание СКАЧАТЬ ( 79.5 Мб) Скриншоты (2) Статистика Отзывы (0) Оцените программу!

5 Amazer Find your way — самая популярная и интересная двухмерная лабиринт игра для Вашего телефона и планшета. Научитесь играть уже с первых уровней и совершенствуйте свои навыки преодолевая врагов и препятствия. Перед Вами необычное поле для игры с затемненными участками. Вы должны найти путь к выходу из лабиринта собрав все цветные точки. В игре также присутствуют бонусы которые облегчают прохождение. Не беда, если не хватает бонусов, их всегда можно приобрести в нашем магазине. Основные возможности Amazer Find your way: Открой для себя много ярких и запутанных уровней.

Простой старт и понятное обучение для новичков.

Присутствуют разные режимы игры.

Лучшее сенсорное управление обеспечивает комфортную игру.

Инновационная игровая механика, основанная на законах математики и физики.

Универсальное приложение, которое отлично смотрится на телефонах и планшетах.

Поставь собственный рекорд в этой игре и соревнуйся с другими игроками по всему миру.

Автосохранение завершенных уровней.

Синхронизация рекордов и прогресса игры с помощью Facebook.

Красивая и живая HD графика, оптимизированная для всех типов экранов! Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.

Amazer Find your way для Android Что нового в Amazer Find your way 1.3 для iPhone, iPad?

Добавлены достижения для победы

Добавлены достижения для победы

Исправлены ошибки