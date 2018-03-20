Яндекс.Строка - удобное приложение для голосового поиска по Интернету и компьютеру с быстрым доступом к сервисам Яндекса. Понимает голосовые запросы и команды, быстро находит ответы в Интернете и на ПК. Находится на панели задач и всегда под рукой.

Утилита предоставляет полноценный поиск по всей информации на компьютере и в Интернете, при этом необязательно запускать браузер.

Особенности приложения: