Яндекс.Строка для Windows

Яндекс.Строка 1.11.1

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Описание Яндекс.Строка 1.11.1Описание   Скачать Яндекс.Строка 1.11.1СКАЧАТЬ (13,01 Мб) Скриншоты Яндекс.Строка 1.11.1Скриншоты (8)   Статистика Яндекс.Строка 1.11.1Статистика   Отзывы о Яндекс.Строка 1.11.1Отзывы (1)  
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4.68 из 5, всего оценок - 16
  • Рейтинг программы - 4.68 из 5
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Яндекс.Строка - удобное приложение для голосового поиска по Интернету и компьютеру с быстрым доступом к сервисам Яндекса. Понимает голосовые запросы и команды, быстро находит ответы в Интернете и на ПК. Находится на панели задач и всегда под рукой.

Утилита предоставляет полноценный поиск по всей информации на компьютере и в Интернете, при этом необязательно запускать браузер.

Особенности приложения:

  • Понимает голосовые запросы и команды:
    • Строка будет ждать вопроса или команды "Открой", "Запусти" или "Включи".
    • Голосовой поиск - произнесите "Слушай, Яндекс" или нажмите на значок микрофона.
  • Быстро находит ответы в интернете:
    • Строка подскажет популярные запросы.
    • Некоторые ответы можно узнать мгновенно.
  • Ищет программы, файлы и папки на компьютере:
    • По первым буквам Строка поймёт, что вы хотите найти.
  • Даёт быстрый доступ к популярным сервисам Яндекса:
    • Просто кликните на Строку - и сможете посмотреть погоду, проверить почту или включить радио.
  • Не сбрасывает настройки браузера.
  • Простые настройки, позволяющие учесть основные требования каждого пользователя.
  • Не требовательно к системе и не забирает трафик.
Скачать Яндекс.СтрокаСкачать Яндекс.СтрокаРазмер файла: 13,01 Мб (Загрузок: 2 123)
Скриншоты Яндекс.Строка:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)5 / 2 123
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыПоиск информации - Поиск файлов
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Отзывы о программе Яндекс.Строка

Александр про Яндекс.Строка 1.9.0.3078 [03-11-2016]

Классно и удобно. Спасибо разработчикам.
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