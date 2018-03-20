Etxt Антиплагиат 4.63.0.0
Etxt Антиплагиат - программа по поиску плагиата в сети и оценке уникальности текстов. Позволяет провести подробный анализ уникальности текста и определить
HAL 1.08.283
HAL - поисковик торрентов. Ищет более чем на 40 лучших трекерах. Позволяет качать торренты без рейтинга! Умеет хранить и автоматически вставлять пароли
Google Desktop 5.9.1005.12335
Google Desktop - утилита индексирует данные на жестких дисках/папках, выбираемые по желанию пользователя, затем осуществляет быстрый поиск по комбинации букв/слов
Advego Plagiatus 1.3.3.2
Advego Plagiatus - незаменимый помощник любого рерайтера или копирайтера, с помощью которого можно легко определить уникальность любой статьи или фрагмента текста.
Яндекс.Строка 1.9.0.3078
Яндекс.Строка - отличная программа, которая предоставит вам возможность голосового поиска в Интернете и на компьютере. Располагается на панели задач и всегда под
VKontakte.DJ 3.87
Vkontakte.DJ - удобная программа для скачивания музыки и видео из социальной сети ВКонтакте (VKontakte.ru). Позволяет скачивать как отдельные mp3 файлы, так и целые