AquaSoft Stages для Windows

AquaSoft Stages 10.5.03

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Описание AquaSoft Stages 10.5.03Описание   Скачать AquaSoft Stages 10.5.03СКАЧАТЬ (188,69 Мб) Скриншоты AquaSoft Stages 10.5.03Скриншоты (2)   Статистика AquaSoft Stages 10.5.03Статистика   Отзывы о AquaSoft Stages 10.5.03Отзывы (0)  
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3.00 из 5, всего оценок - 2
  • Рейтинг программы - 3.00 из 5
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AquaSoft Stages - удобный инструмент для создания анимированных презентаций или слайд-шоу. Присутствует более 100 разнообразных эффектов, возможность добавления видео файлы и аудио треки к своим работам, панорамное масштабирование, динамические маски и многое другое.

Пользователю доступна синхронизация видеоряда с звуковой дорожкой, добавление собственных комментариев, текстовой анимации и видео-переходов.

Основные возможности AquaSoft Stages:

  • Более 100 разнообразных эффектов.
  • Наличие функции предварительного просмотра.
  • Добавление изображений, видео и аудио треков.
  • Использование аппаратного ускорения.
  • Синхронизация видеоряда с звуковой дорожкой.
  • Возможность создания широкоэкранных (16:9) презентаций.
  • Возможность поворота изображений, видео и текста на 360 градусов.
  • Вставка неограниченного количества видео и изображений.
  • Динамические маски.
  • Экспорт видео в различные форматы, в том числе в 4K-качестве, для записи на DVD/Blu-ray-диски и публикации в соц. сетях.
  • Поддержка Drag'n'Drop.
Скриншоты AquaSoft Stages:

Статус программы Условно-бесплатная | Цена: $249
Ограничение в работе программы30 дней
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)0 / 189
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыРедакторы
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Отзывы о программе AquaSoft Stages

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