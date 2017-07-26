letgo: Торговля б/у товарами – хотите выгодно продать или купить товар не выезжая из города? Приложение поможет быстро и оперативно создать или найти объявления, расположенные в вашем регионе.

В программе можно найти следующие виды товаров: Автомобили и Запчасти, Электроника, Мода и Аксессуары, Все для детей, Спорт и Развлечения, Фильмы, Книги и Музыка, Для дома и дачи и др. Присутствует чат, в котором покупатели и продавцы могут обсуждать детали сделки и цены. Смотрите адрес, по которому продается товар, а также полную информацию о профиле продавца и покупателя.

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