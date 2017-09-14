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AVS Document Editor для Windows

AVS Document Editor 4.2.3.302

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Описание AVS Document Editor 4.2.3.302Описание   Скачать AVS Document Editor 4.2.3.302СКАЧАТЬ (125,17 Мб) Скриншоты AVS Document Editor 4.2.3.302Скриншоты (4)   Статистика AVS Document Editor 4.2.3.302Статистика   Отзывы о AVS Document Editor 4.2.3.302Отзывы (0)  
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3.57 из 5, всего оценок - 7
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AVS Document Editor - приложение для редактирования и создания новых текстовых документов, электронных таблиц и презентаций. имеет полную совместимость с форматами MS Office.

Позволяет просматривать, редактировать и создавать текстовые документы любого размера и сложности в форматах DOCX, DOC, PDF, TXT, ODT, RTF.

Особенности приложения:

  • Поддержка всех ключевых текстовых форматов.
  • Редактирование документов:
    • удобное форматирование текста;
    • выбор подходящего шрифта и стиля;
    • добавление ссылок, таблиц и диаграмм;
    • вставка картинок, автофигур, формул и текстовых объектов;
    • создание нумерованных или маркированных списков
    • и многое другое.
  • Вычисления с минимальными усилиями:
    • используйте электронные таблицы для автоматизации вычислений, организации и анализа данных
    • открывайте и редактируйте таблицы в формате XLS, XLSX, ODS, CSV;
    • сохраняйте их в PDF и HTML.
  • Создание ярких презентационных материалов
    • создание презентаций со стильным оформлением и разнообразием шрифтов для личного использования и бизнес-целей;
    • просмотр и редактирование презентаций в форматах PPTX, PPT, ODP.
  • Печать документов непосредственно из интерфейса программы.
Скриншоты AVS Document Editor:

Статус программы Условно-бесплатная | Цена: $59.00
Ограничение в работе программыфункциональные ограничения
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)0 / 114
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыРедакторы
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Отзывы о программе AVS Document Editor

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