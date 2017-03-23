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Моделирование газодинамики доменной печи для Windows

Моделирование газодинамики доменной печи 1.0

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Описание Моделирование газодинамики доменной печи 1.0Описание   Скачать Моделирование газодинамики доменной печи 1.0СКАЧАТЬ (472 Кб) Скриншоты Моделирование газодинамики доменной печи 1.0Скриншоты (1)   Статистика Моделирование газодинамики доменной печи 1.0Статистика   Отзывы о Моделирование газодинамики доменной печи 1.0Отзывы (0)  
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Моделирование газодинамики доменной печи - программа предназначена для моделирования процессов движения газов в доменной печи. Исходными данными программы являются геометрические параметры профиля печи и расположения фурм, теплофизические характеристики дутья, температуры фурменного очага и колошника, расход шихтовых материалов и параметры формы их кусков.

Приложение использует двумерную осесимметричную математическую модель с неравномерной сеткой, где координаты отсчитываются вдоль высоты и радиуса печи. Первоначальные поля рассчитываются в изотермическом приближении, затем программа осуществляет итерационный расчет с учетом температурного поля.

Результатом работы программы являются поля скорости (вертикальной и горизонтальной составляющей) и давления в рабочем пространстве печи. Результаты представляются в виде таблицы и графического изображения линий тока. Возможен экспорт результатов в форматы CSV и JPEG.

Для работы программы требуется .NET Framework 3.5

Скриншоты Моделирование газодинамики доменной печи:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
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Категории программыОбучающий софт - Физика - Химия

Отзывы о программе Моделирование газодинамики доменной печи

Admin

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