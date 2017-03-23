Автоэкзамен ПДД ГИБДД 2016.9/24
Автоэкзамен ПДД ГИБДД - программа предназначена для подготовки к экзаменам в ГИБДД для получения водительского удостоверения, а также для совершенствования и систематической проверки теоретических знаний правил дорожного движения
Экзамен ПДД 2016 (категории AB, CD) 1.0.1
Подойдите к теоретическому экзамену по вождению во всеоружии с приложением Экзамен ПДД 2016 (категории AB, CD). Программа предлагает пользователю сборник официальных билетов для экзамена на право управления транспортными средствами категорий AB и CD
Билеты по ПДД. Экзамен в ГИБДД 2016.1.0 Lite
Билеты ПДД - удобная программа по Правилам дорожного движения Российской Федерации. Содержит 800 вопросов
Билеты ПДД РБ 2016.1.0 Lite
Билеты ГАИ РБ - иллюстрированный сборник экзаменационных билетов по Правилам дорожного движения Республики Беларусь, включающий в себя вопросы по безопасности движения и правовым основам движения. Присутствует несколько режимов тренировки
Anki 2.0.41
Anki - программа для тренировки памяти с помощью флеш-карточек. Помогает запомнить больше новой информации, сократив время на обучение, или же увеличив объем усваиваемого материала
Учебная программа ПДД 2016.1.0
Учебная программа ПДД - простая программа по Правилам дорожного движения для Республики Беларусь и Российской Федерации. Вы получите удобную программу тестирования по изучению ПДД для будущих и настоящих водителей