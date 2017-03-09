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5 Meditation Studio - приложение для медитации. Включает в себя широкий выбор из более чем 200 управляемых медитаций различных стилей. Сосредоточьтесь на своем и погрузитесь в медитацию с помощью эксклюзивных коллекций и курсов. Вы можете создать собственную библиотеку управляемых медитаций и следить за своим прогрессом, без необходимости подключения к Интернету. Вас ничто не будет отвлекать - свечей, благовоний и статуй здесь нет, так что вы можете сосредоточиться на том, что важно - медитация. Особенности приложения: Более 200 управляемых медитаций.

Неограниченное время сеанса.

27 ведущих специалистов по медитации.

Коллекции сеансов медитации, которые помогут вам сосредточиться на определенном состоянии или цели.

Планирование сессии медитации (2, 5, 10, 15 и 30 минут).

Различные стили медитации: будьте здоровы: снятие напряжения, улучшение сна, отдых и т.п.; будьте удивительными: повышение настроения, уверенности, производительности и т.п.; будьте добры: чувство прощения, сострадания, счастья, любви и т.п.; будьте любознательны; удовлетворение потребностей в общении, карьере, семье и т.п.

Синхронизация расписания медитаций с календарем событий.

Удобный пользовательский интерфейс. Возьмите дзэн с собой! Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.

В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app