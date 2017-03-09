|
|
|Оцените программу!
4.00 из 5, всего оценок - 1
|
- Рейтинг программы - 4.00 из 5
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
Meditation Studio - приложение для медитации. Включает в себя широкий выбор из более чем 200 управляемых медитаций различных стилей. Сосредоточьтесь на своем и погрузитесь в медитацию с помощью эксклюзивных коллекций и курсов.
Вы можете создать собственную библиотеку управляемых медитаций и следить за своим прогрессом, без необходимости подключения к Интернету. Вас ничто не будет отвлекать - свечей, благовоний и статуй здесь нет, так что вы можете сосредоточиться на том, что важно - медитация.
Особенности приложения:
- Более 200 управляемых медитаций.
- Неограниченное время сеанса.
- 27 ведущих специалистов по медитации.
- Коллекции сеансов медитации, которые помогут вам сосредточиться на определенном состоянии или цели.
- Планирование сессии медитации (2, 5, 10, 15 и 30 минут).
- Различные стили медитации:
- будьте здоровы: снятие напряжения, улучшение сна, отдых и т.п.;
- будьте удивительными: повышение настроения, уверенности, производительности и т.п.;
- будьте добры: чувство прощения, сострадания, счастья, любви и т.п.;
- будьте любознательны;
- удовлетворение потребностей в общении, карьере, семье и т.п.
- Синхронизация расписания медитаций с календарем событий.
- Удобный пользовательский интерфейс.
Возьмите дзэн с собой!
Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.
В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app