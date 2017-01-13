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Google Allo для iOS

Google Allo 5.0 для iPhone, iPad

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Описание Google Allo 5.0 для iPhone, iPadОписание   Скачать Google Allo 5.0 для iPhone, iPadСКАЧАТЬ (91.5 Мб) Скриншоты Google Allo 5.0 для iPhone, iPadСкриншоты (2)   Статистика Google Allo 5.0 для iPhone, iPadСтатистика   Отзывы о Google Allo 5.0 для iPhone, iPadОтзывы (0)  
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Google Allo - продвинутый мобильный месенджер от компании Google для iOS-устройств, включающий в себя встроенный помощник Google Assistant. Предлагает пользователю инструменты с помощью которых можно перед отправкой рисовать на фотографиях, добавлять к ним текст, присутствует огромное количество всевозможных стикеров, имеется режим Инкогнито, возможность изменения размера шрифта сообщений, шифрование переписки и многое другое.

Ключевые особенности Google Allo:

  • Возможность рисовать на фотографиях или добавляйте к ним текст.
  • Огромное количество всевозможных стикеров.
  • Возможность быстро и легко изменить размер шрифта сообщений при помощи свайпа по экрану.
  • Наличие функции "Умный ответ", благодаря которой система предлагает пользователю подходящие ответы на сообщения.
  • Наличие встроенного помощника Google Ассистент.
  • Режим инкогнито, позволяющий общаться в чатах, защищенных с помощью сквозного шифрования, использовать скрытые оповещения и выбирать срок хранения сообщений.

Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.
В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app

Скриншоты Google Allo:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаiOS iOS 9.x
Интерфейс Английский, Русский, Украинский
Закачек (сегодня/всего)0 / 18
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыICQ, чаты, пейджеры

Отзывы о программе Google Allo

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