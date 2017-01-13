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5 Google Allo - продвинутый мобильный месенджер от компании Google для iOS-устройств, включающий в себя встроенный помощник Google Assistant. Предлагает пользователю инструменты с помощью которых можно перед отправкой рисовать на фотографиях, добавлять к ним текст, присутствует огромное количество всевозможных стикеров, имеется режим Инкогнито, возможность изменения размера шрифта сообщений, шифрование переписки и многое другое. Ключевые особенности Google Allo: Возможность рисовать на фотографиях или добавляйте к ним текст.

Огромное количество всевозможных стикеров.

Возможность быстро и легко изменить размер шрифта сообщений при помощи свайпа по экрану.

Наличие функции "Умный ответ", благодаря которой система предлагает пользователю подходящие ответы на сообщения.

Наличие встроенного помощника Google Ассистент.

Режим инкогнито, позволяющий общаться в чатах, защищенных с помощью сквозного шифрования, использовать скрытые оповещения и выбирать срок хранения сообщений. Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.

В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app Google Allo для Android