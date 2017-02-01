Krita Desktop — бесплатный растровый графический редактор, который поддерживает многослойную обработку изображений и предлагает пользователю широкий набор инструментов для цифровой живописи, создания скетчей и формирования текстур.
Приложение поддерживает работу с RGB, CMYK, Lab (в режиме от восьми до 32 с плавающей точкой разрядов на канал), включает в себя различные фильтры (нерезкое маскирование и пр.), корректирующие слои, маски и динамические фильтры, инструменты для ретуши и многое другое.
Ключевые особенности Krita Desktop:
- поддержка работы с RGB, CMYK, Lab;
- широкий выбор кистей;
- инструменты для ретуши;
- большое количество режимов наложения;
- работа со слоями;
- управление динамикой кистей с помощью графического планшета;
- имитация бумаги и пастели;
- поворот и зеркалирование холста;
- наличие корректирующих слоев, масок и динамических фильтров;
- псевдо-бесконечный холст;
- поддержка PSD-файлов;
- поддержка HDR и многое другое.