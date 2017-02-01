Krita Desktop 3.1.2.1 Описание СКАЧАТЬ ( 46,28 Мб) Скриншоты (4) Статистика Отзывы (0) Оцените программу!

4.50 из 5, всего оценок - 4 Рейтинг программы - 4.50 из 5

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5 Krita Desktop — бесплатный растровый графический редактор, который поддерживает многослойную обработку изображений и предлагает пользователю широкий набор инструментов для цифровой живописи, создания скетчей и формирования текстур. Приложение поддерживает работу с RGB, CMYK, Lab (в режиме от восьми до 32 с плавающей точкой разрядов на канал), включает в себя различные фильтры (нерезкое маскирование и пр.), корректирующие слои, маски и динамические фильтры, инструменты для ретуши и многое другое. Ключевые особенности Krita Desktop: поддержка работы с RGB, CMYK, Lab;

широкий выбор кистей;

инструменты для ретуши;

большое количество режимов наложения;

работа со слоями;

управление динамикой кистей с помощью графического планшета;

имитация бумаги и пастели;

поворот и зеркалирование холста;

наличие корректирующих слоев, масок и динамических фильтров;

псевдо-бесконечный холст;

поддержка PSD-файлов;

поддержка HDR и многое другое. Скриншоты Krita Desktop: Статус программы Бесплатная Операционка Windows 10, 8.1, 8, 7 Интерфейс Английский Закачек (сегодня/всего) 4 / 272 Разработчик Krita Foundation Последнее обновление 01.02.2017 (Сообщить о новой версии) Категории программы Редакторы Отзывы о программе Krita Desktop Admin Отзывов о программе Krita Desktop 3.1.2.1 пока нет, можете добавить... Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв ТОП-сегодня раздела Новинки раздела Свежие новости