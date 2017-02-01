Krita Desktop для Windows

Krita Desktop 3.1.2.1

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Описание Krita Desktop 3.1.2.1Описание   Скачать Krita Desktop 3.1.2.1СКАЧАТЬ (46,28 Мб) Скриншоты Krita Desktop 3.1.2.1Скриншоты (4)   Статистика Krita Desktop 3.1.2.1Статистика   Отзывы о Krita Desktop 3.1.2.1Отзывы (0)  
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4.50 из 5, всего оценок - 4
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Krita Desktop — бесплатный растровый графический редактор, который поддерживает многослойную обработку изображений и предлагает пользователю широкий набор инструментов для цифровой живописи, создания скетчей и формирования текстур.

Приложение поддерживает работу с RGB, CMYK, Lab (в режиме от восьми до 32 с плавающей точкой разрядов на канал), включает в себя различные фильтры (нерезкое маскирование и пр.), корректирующие слои, маски и динамические фильтры, инструменты для ретуши и многое другое.

Ключевые особенности Krita Desktop:

  • поддержка работы с RGB, CMYK, Lab;
  • широкий выбор кистей;
  • инструменты для ретуши;
  • большое количество режимов наложения;
  • работа со слоями;
  • управление динамикой кистей с помощью графического планшета;
  • имитация бумаги и пастели;
  • поворот и зеркалирование холста;
  • наличие корректирующих слоев, масок и динамических фильтров;
  • псевдо-бесконечный холст;
  • поддержка PSD-файлов;
  • поддержка HDR и многое другое.
Скриншоты Krita Desktop:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)4 / 272
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыРедакторы

Отзывы о программе Krita Desktop

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